Liverpool-Chelsea 7-6 d.c.r.: Supercoppa europea ai Reds, decisivo Adrián

Il Liverpool batte 7-6 il Chelsea ai calci di rigore e si aggiudica la Supercoppa Europea: decisivi Adrián e l'errore dagli undici metri di Adrián.

Gara al cardiopalma quella fra il e il . Alla Vodafone Arena di Istanbul le emozioni non mancano, Reds e Blues pareggiano 2-2 dopo i tempi supplementari, e sono decisivi i rigori per assegnare il trofeo. I Campioni d'Europa sono freddi dal dischetto, e al quinto tiro dagli undici metri si rivela decisiva la parata di Adrián sulla conclusione non irresistibile di Abraham, con l'estremo difensore spagnolo che mette la sua firma sul successo finale per 7-6 e sulla quarta Supercoppa Europea della storia del Liverpool.

Klopp sceglie a sorpresa Oxlade-Chamberlain nel tridente d'attacco, con Firmino che parte dalla panchina, Lampard punta su Pedro e Pulisic ai lati del centravanti Giroud, bomber dell'ultima . I Blues, reduci da una brutta sconfitta con il in campionato, partono forte e ci mettono intensità e grinta, stringendo alle corde i campioni d'Europa. I Londinesi sfiorano il vantaggio già al 22': Pedro controlla bene sulla sinistra dell'area e calcia forte e e angolato, ma colpisce in pieno la traversa ad Adrián battuto. Il forcing dei Blues continua e al 36' arriva il vantaggio: assist perfetto di Pulisic per Giroud, che controlla sulla sinistra dell'area e con una conclusione chirurgica batte Adrián per l'1-0.

I Reds sembrano storditi e non riescono a produrre il loro gioco: Pulisic firma il 2-0 al 40' dopo un bell'assolo personale, ma l'arbitra Frappart annulla con l'ausilio del VAR per fuorigioco dell'americano. Dopo l'intervallo Klopp rompe gli indugi e richiama in panchina Oxlade-Chamberlain per inserire Firmino. La mossa produce subito i suoi effetti, visto che i Reds pervengono quasi immediatamente al pareggio: Fabinho pesca Firmino, che in acrobazia anticipa l'uscita di Kepa e serve Mané: per l'attaccante è un gioco da ragazzi siglare l'1-1 a porta praticamente sguarnita.

La gara diventa improvvisamente aperta e vivace, con continui ribaltamenti di fronte. I campioni d'Europa, scossi nell'orgoglio, si rendono ancora pericolosi, prima con una sventola di Fabinho di poco a lato, poi con azione arrembante nell'area avversaria: Salah calcia, Kepa devia, Van Dijk ci arriva per il tap-in ma ancora il portiere spagnolo si supera deviando sul palo. Nel finale il giovane Mount mette dentro il possibile 2-1 Blues, ma l'arbitra Frapper annulla nuovamente per fuorigioco e si va ai supplementari.

19 - Sadio #Mané ha segnato 19 gol nel 2019 in tutte le competizioni con il #Liverpool , meno solo di Sergio Agüero (20) tra i giocatori di Premier League. Prolifico. #LIVCHE #SuperCup — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 14, 2019

Fuochi d'artificio anche nll'extra-time: Firmino fugge via sulla sinistra dell'area e serve all'indietro per l'accorrente Mané, che con una conclusione potente di interno piede insacca imparabilmente. Il Chelsea risponde con un'incursione di Abraham sulla sinistra dell'area, l'attaccante regge il confronto spalla a spalla con Van Dijk e prova a battere Adrián, ma il portiere spagnolo è bravo a deviare. Poco dopo però una sua uscita avventata su Abraham causa il calcio di rigore che permette a Jorginho di fissare il punteggio sul 2-2.

Il Chelsea continua a rendersi pericoloso, ma Abraham spreca clamorosamente il possibile 3-2 da distanza ravvicinata al 105'. Al 113' Adrián è attento e salva su botta centrale del giovane attaccante avversario, poi una conclusione velenosa di Pedro finisce a lato di un nulla sulla destra. La Supercoppa Europea si decide così ai calci di rigore. Segnano tutti fino all'ultimo penalty di Abraham: conclusione centrale e parata di Adrián, che mette così la sua firma sul primo trofeo stagionale del Liverpool.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-CHELSEA 2-2, 7-6 d.c.r.

MARCATORI: 36' Giroud (C), 48', 95' Mané (L), 101' rig. Jorginho (C)

SEQUENZA DEI RIGORI: Roberto Firmino (goal), Jorginho (goal), Fabinho (goal), Barkley (goal), Origi (goal), Mount (goal), Alexander-Arnold (goal), Emerson Palmieri (goal), Salah (goal), Abraham (parato)

LIVERPOOL (4-3-3): Adrián; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (91' Alexander-Arnold); Henderson, Fabinho, Milner (64' Wijnaldum); Chamberlain (46' Roberto Firmino), Salah, Mané (103' Origi). All. Klopp

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen (85' Tomori), Emerson Palmieri; Jorginho, Kanté, Kovacic (101' Barkley); Pedro, Giroud (74' Abraham), Pulisic (74' Mount). All. Lampard

Arbitro: Stephanie Frappart ( )

Ammoniti: Henderson, Alexander-Arnold (L), Azpilicueta (C)

Espulsi: -