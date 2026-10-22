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Premier League
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Liverpool-Brighton & Hove Albion, anteprima di Premier League: Il Liverpool di Andoni Iraola punta a fermare un Brighton in grande forma

Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Liverpool
Brighton & Hove Albion

I nove goal segnati nelle ultime due partite fanno del Brighton un avversario temibile per il Liverpool, ma la squadra di Andoni Iraola arriverà ad Anfield questa domenica con un notevole slancio e un Alexis Mac Allister in grande forma.

Liverpool-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 8
Anfield

Il Liverpool F.C. ospita il Brighton & Hove Albion F.C. domenica 25 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) ad Anfield, nell’ottava giornata di Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il Liverpool di Iraola pronto a difendere Anfield contro un Brighton in grande forma

Il Liverpool di Andoni Iraola torna agli impegni di Premier League sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 4-3 sul Villarreal, ottenuto martedì sera in un’avvincente sfida di Champions League. Dopo essersi riscattato dalla precedente battuta d’arresto in campionato contro il Manchester City battendo il Brentford 2-1 e vincendo in Europa, il Liverpool punta a difendere il proprio rendimento casalingo. Il Brighton di Fabian Hürzeler, però, rappresenta una seria minaccia: arriva nel Merseyside dopo aver travolto il Crystal Palace 5-0 in Premier League, con ben nove goal segnati nelle ultime due partite.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il duello chiave: Alexis Mac Allister contro Pascal Groß

Il motore del centrocampo in gran forma: L’ex Brighton Alexis Mac Allister sta attraversando un ottimo momento con il Liverpool: la doppietta infrasettimanale contro il Villarreal ha portato a quattro il totale dei suoi goal nelle ultime due presenze.

Il regista: Il veterano tedesco Pascal Groß è il punto di riferimento del centrocampo del Brighton. Groß dovrà ostacolare Mac Allister e Ryan Gravenberch nelle zone centrali per impedire al Liverpool di sviluppare rapide transizioni offensive.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Analisi tattica e probabili formazioni

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

La chiave della partita: Il Liverpool parte nettamente favorito ad Anfield, forte di precedenti favorevoli e di un attacco centrale di alto livello. Il Brighton di Hürzeler, però, cercherà di pressare alto fin dall’inizio e di sfruttare l’eventuale stanchezza della difesa del Liverpool dopo l’impegno europeo infrasettimanale.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Brighton & Hove Albion

Allenatore

  • A. Iraola

Il Liverpool arriva a questa partita senza un numero considerevole di giocatori della prima squadra. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai risultano tutti indisponibili per infortunio. Iraola fornirà ulteriori aggiornamenti sulla rosa prima del calcio d’inizio.

Anche il Brighton deve fare i conti con assenze importanti: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh sono tutti indisponibili. Hurzeler non deve fare i conti con squalifiche e ulteriori novità sulla squadra saranno confermate a ridosso della partita.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BHA

BHA - Forma

MUN
V2-3
ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
Gol segnato (subito)
17/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford 2-1 in Premier League e ha anche ottenuto una vittoria per 6-3 sul LASK in Champions League. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Manchester City, con un 3-0 all’Etihad. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Brighton ha vinto tutte e cinque le ultime partite, segnando 14 goal e subendone appena tre. Il risultato più recente è il 5-0 sul Crystal Palace in Premier League, arrivato dopo il successo per 4-0 sull’FK Kauno Zalgiris in Conference League. Nello stesso periodo il Brighton ha battuto anche l’Arsenal 3-0 e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup, risultando la squadra più in forma del campionato.

I precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Brighton ha battuto il Liverpool 2-1 all’Amex Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Liverpool è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brighton, con un’ulteriore vittoria del Brighton nella stessa serie. Il risultato più significativo ottenuto dal Liverpool in questo periodo è stato il 3-0 ad Anfield in FA Cup nel febbraio 2026.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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