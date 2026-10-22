Liverpool-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Anfield

Il Liverpool F.C. ospita il Brighton & Hove Albion F.C. domenica 25 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) ad Anfield, nell’ottava giornata di Premier League.

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Il Liverpool di Iraola pronto a difendere Anfield contro un Brighton in grande forma

Il Liverpool di Andoni Iraola torna agli impegni di Premier League sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 4-3 sul Villarreal, ottenuto martedì sera in un’avvincente sfida di Champions League. Dopo essersi riscattato dalla precedente battuta d’arresto in campionato contro il Manchester City battendo il Brentford 2-1 e vincendo in Europa, il Liverpool punta a difendere il proprio rendimento casalingo. Il Brighton di Fabian Hürzeler, però, rappresenta una seria minaccia: arriva nel Merseyside dopo aver travolto il Crystal Palace 5-0 in Premier League, con ben nove goal segnati nelle ultime due partite.

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Il duello chiave: Alexis Mac Allister contro Pascal Groß

Il motore del centrocampo in gran forma: L’ex Brighton Alexis Mac Allister sta attraversando un ottimo momento con il Liverpool: la doppietta infrasettimanale contro il Villarreal ha portato a quattro il totale dei suoi goal nelle ultime due presenze.

Il regista: Il veterano tedesco Pascal Groß è il punto di riferimento del centrocampo del Brighton. Groß dovrà ostacolare Mac Allister e Ryan Gravenberch nelle zone centrali per impedire al Liverpool di sviluppare rapide transizioni offensive.

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Analisi tattica e probabili formazioni

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

La chiave della partita: Il Liverpool parte nettamente favorito ad Anfield, forte di precedenti favorevoli e di un attacco centrale di alto livello. Il Brighton di Hürzeler, però, cercherà di pressare alto fin dall’inizio e di sfruttare l’eventuale stanchezza della difesa del Liverpool dopo l’impegno europeo infrasettimanale.

Notizie dalle squadre e rose

Il Liverpool arriva a questa partita senza un numero considerevole di giocatori della prima squadra. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai risultano tutti indisponibili per infortunio. Iraola fornirà ulteriori aggiornamenti sulla rosa prima del calcio d’inizio.

Anche il Brighton deve fare i conti con assenze importanti: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh sono tutti indisponibili. Hurzeler non deve fare i conti con squalifiche e ulteriori novità sulla squadra saranno confermate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford 2-1 in Premier League e ha anche ottenuto una vittoria per 6-3 sul LASK in Champions League. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Manchester City, con un 3-0 all’Etihad. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Brighton ha vinto tutte e cinque le ultime partite, segnando 14 goal e subendone appena tre. Il risultato più recente è il 5-0 sul Crystal Palace in Premier League, arrivato dopo il successo per 4-0 sull’FK Kauno Zalgiris in Conference League. Nello stesso periodo il Brighton ha battuto anche l’Arsenal 3-0 e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup, risultando la squadra più in forma del campionato.

I precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Brighton ha battuto il Liverpool 2-1 all’Amex Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Liverpool è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brighton, con un’ulteriore vittoria del Brighton nella stessa serie. Il risultato più significativo ottenuto dal Liverpool in questo periodo è stato il 3-0 ad Anfield in FA Cup nel febbraio 2026.