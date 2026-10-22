Liverpool-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Anfield

Il Liverpool F.C. ospita il Brighton & Hove Albion F.C. domenica 25 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) ad Anfield, nell’ottava giornata di Premier League.

Getty Images

Il Liverpool di Iraola vuole difendere Anfield contro un Brighton in grande forma

Il Liverpool di Andoni Iraola torna agli impegni di Premier League sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto 4-3 il Villarreal martedì sera, al termine di un’entusiasmante sfida di Champions League. Dopo essersi riscattato dalla precedente battuta d’arresto in campionato contro il Manchester City battendo il Brentford 2-1 e vincendo in Europa, il Liverpool punta a difendere il proprio rendimento casalingo. Il Brighton di Fabian Hürzeler rappresenta però una seria minaccia: arriva nel Merseyside dopo aver travolto 5-0 il Crystal Palace in Premier League, con ben nove goal segnati nelle ultime due partite.

Getty Images

Il duello chiave: Alexis Mac Allister contro Pascal Groß

Un motore a centrocampo in grande forma: L’ex Brighton Alexis Mac Allister sta vivendo un ottimo momento con il Liverpool: la doppietta segnata in settimana contro il Villarreal ha portato a quattro il suo bottino di goal nelle ultime due presenze.

Il regista tattico: Il veterano tedesco Pascal Groß è il punto di riferimento del centrocampo del Brighton. Groß dovrà ostacolare Mac Allister e Ryan Gravenberch nelle zone centrali per impedire al Liverpool di ripartire rapidamente in avanti.

Getty Images

Analisi tattica e formazioni probabili

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

La chiave della partita: Il Liverpool parte nettamente favorito ad Anfield, forte dei precedenti e della grande qualità offensiva al centro del campo. Il Brighton di Hürzeler cercherà però di pressare alto fin dai primi minuti e di sfruttare l’eventuale stanchezza difensiva rimasta ai padroni di casa dopo l’impegno europeo infrasettimanale.

Le ultime sulle squadre e le rose

Il Liverpool si presenta a questa partita senza diversi giocatori della prima squadra. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai sono tutti indicati come indisponibili per infortunio. Iraola fornirà ulteriori aggiornamenti sulla rosa prima del calcio d’inizio.

Anche il Brighton deve fare i conti con assenze importanti: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh sono tutti fuori. Hurzeler non deve fare i conti con squalifiche e ulteriori notizie sulla squadra saranno confermate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. L’ultima gara disputata è stata la vittoria per 2-1 contro il Brentford in Premier League; in Champions League ha inoltre battuto il LASK 6-3. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Manchester City, con un 3-0 all’Etihad. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Brighton ha vinto tutte e cinque le ultime partite, segnando 14 goal e subendone appena tre. L’ultimo risultato è stato il 5-0 sul Crystal Palace in Premier League, arrivato dopo il 4-0 contro il FK Kauno Zalgiris in Conference League. Nello stesso periodo il Brighton ha battuto anche l’Arsenal 3-0 e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup, confermandosi la squadra più in forma del campionato.

I precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Brighton ha battuto il Liverpool 2-1 all’Amex Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Liverpool è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brighton, oltre a un’ulteriore vittoria del Brighton nella stessa serie. Il risultato più significativo del Liverpool in questo periodo è stato il 3-0 in FA Cup ad Anfield nel febbraio 2026.

Classifica