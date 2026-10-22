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Premier League
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Anfield
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Con il contributo di

Liverpool-Brighton & Hove Albion, anteprima di Premier League: Il Liverpool di Andoni Iraola punta a fermare un Brighton & Hove Albion lanciatissimo

Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Liverpool
Brighton & Hove Albion

Con nove gol nelle ultime due partite, il Brighton è un avversario temibile per il Liverpool. Ma la squadra di Andoni Iraola arriva ad Anfield questa domenica con un momento altrettanto esplosivo e un Alexis Mac Allister in gran forma.

Liverpool-Brighton & Hove Albion: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 8
Anfield

Il Liverpool F.C. ospita il Brighton & Hove Albion F.C. domenica 25 ottobre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST) ad Anfield, nell’ottava giornata di Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il Liverpool di Iraola vuole difendere Anfield contro un Brighton in grande forma

Il Liverpool di Andoni Iraola torna agli impegni di Premier League sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto 4-3 il Villarreal martedì sera, al termine di un’entusiasmante sfida di Champions League. Dopo essersi riscattato dalla precedente battuta d’arresto in campionato contro il Manchester City battendo il Brentford 2-1 e vincendo in Europa, il Liverpool punta a difendere il proprio rendimento casalingo. Il Brighton di Fabian Hürzeler rappresenta però una seria minaccia: arriva nel Merseyside dopo aver travolto 5-0 il Crystal Palace in Premier League, con ben nove goal segnati nelle ultime due partite.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Il duello chiave: Alexis Mac Allister contro Pascal Groß

Un motore a centrocampo in grande forma: L’ex Brighton Alexis Mac Allister sta vivendo un ottimo momento con il Liverpool: la doppietta segnata in settimana contro il Villarreal ha portato a quattro il suo bottino di goal nelle ultime due presenze.

Il regista tattico: Il veterano tedesco Pascal Groß è il punto di riferimento del centrocampo del Brighton. Groß dovrà ostacolare Mac Allister e Ryan Gravenberch nelle zone centrali per impedire al Liverpool di ripartire rapidamente in avanti.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Analisi tattica e formazioni probabili

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

La chiave della partita: Il Liverpool parte nettamente favorito ad Anfield, forte dei precedenti e della grande qualità offensiva al centro del campo. Il Brighton di Hürzeler cercherà però di pressare alto fin dai primi minuti e di sfruttare l’eventuale stanchezza difensiva rimasta ai padroni di casa dopo l’impegno europeo infrasettimanale.

Le ultime sulle squadre e le rose

Formazioni Liverpool - Brighton & Hove Albion

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Brighton & Hove Albion

Panchina

Allenatore

  • A. Iraola
  • F. Hurzeler

Il Liverpool si presenta a questa partita senza diversi giocatori della prima squadra. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong e Dominik Szoboszlai sono tutti indicati come indisponibili per infortunio. Iraola fornirà ulteriori aggiornamenti sulla rosa prima del calcio d’inizio.

Anche il Brighton deve fare i conti con assenze importanti: Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer e Yankuba Minteh sono tutti fuori. Hurzeler non deve fare i conti con squalifiche e ulteriori notizie sulla squadra saranno confermate a ridosso della partita.

Liverpool

Infortuni e squalifiche

Brighton & Hove Albion

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BHA

BHA - Forma

ARS
V3-0
SUN
V0-2
KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
D0-0
Gol segnato (subito)
14/0
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. L’ultima gara disputata è stata la vittoria per 2-1 contro il Brentford in Premier League; in Champions League ha inoltre battuto il LASK 6-3. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Manchester City, con un 3-0 all’Etihad. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti nove.

Il Brighton ha vinto tutte e cinque le ultime partite, segnando 14 goal e subendone appena tre. L’ultimo risultato è stato il 5-0 sul Crystal Palace in Premier League, arrivato dopo il 4-0 contro il FK Kauno Zalgiris in Conference League. Nello stesso periodo il Brighton ha battuto anche l’Arsenal 3-0 e il Manchester United 3-2 in Carabao Cup, confermandosi la squadra più in forma del campionato.

I precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Brighton ha battuto il Liverpool 2-1 all’Amex Stadium in Premier League. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Liverpool è in vantaggio con tre vittorie contro una del Brighton, oltre a un’ulteriore vittoria del Brighton nella stessa serie. Il risultato più significativo del Liverpool in questo periodo è stato il 3-0 in FA Cup ad Anfield nel febbraio 2026.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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