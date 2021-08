Liverpool-Bologna dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna prosegue con i test di lusso, sfidando il Liverpool in due partite da 60 minuti: dove vederle in tv e streaming e le probabili formazioni.

LIVERPOOL-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Bologna

Liverpool-Bologna Data: 5 agosto 2021

5 agosto 2021 Orario: 16.00 e 18.00

16.00 e 18.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Il Bologna prosegue il suo precampionato di lusso, affrontando diverse big del calcio europeo. Il prossimo avversario dei felsinei è il Liverpool, tornato nel gotha del calcio mondiale negli ultimi anni vincendo trofei in serie in ambito nazionale e internazionale.

La squadra di Mihajlovic è reduce da un altro test di spessore, contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Una sfida amara per il Bologna, sconfitto per 3-0 dai gialloneri e che quindi spera di rifarsi contro i Reds.

Il Liverpool ha avuto fin qui un'estate altalenante sul piano delle amichevoli. Il primo test ha visto i Reds battere per 1-0 il Mainz, mentre in quello successivo è arrivata una sconfitta per 4-3 contro l' Hertha Berlino.

Un evento importante nell'estate del Bologna è stato sicuramente l'arrivo di Marko Arnautovic. Un colpo importante, con l'ex attaccante dell'Inter chiamato a garantire quel numero di goal mancati invece negli ultimi anni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la doppia sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO LIVERPOOL-BOLOGNA

A differenza di quanto accade di solito, saranno due le sfide tra Liverpool e Bologna (entrambe da 60 minuti e in programma al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia). La prima partita è in programma alle 16.00, mentre la seconda alle 18.00.

La doppia sfida tra Liverpool e Bologna verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) oppure Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Oltre alla diretta televisiva, c'è anche la possibilità di vedere la partita in streaming. Gli abbonati Sky possono usufruire dell'applicazione Sky Go, tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è NOW, che tramite specifici pacchetti offre il meglio della programmazione di Sky.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Tsimikas; Elliott, Milner, Keita; Salah, Minamino, Mané. All. Klopp.

BOLOGNA (4-2-3-1): (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Vignato, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.