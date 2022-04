LIVERPOOL-BENFICA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Benfica

Data: 13 aprile 2022

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Liverpool o Benfica andranno in semifinale di Champions League. Dopo la vittoria in terra lusitana da parte del team Klopp, la compagine portoghese ha bisogno di un miracolo sportivo per poter accedere tra le migliori quattro della competizione e continuare a sognare.

Una settimana fa il Liverpool ha conquistato il Da Luz, impianto del Benfica, per 3-1 grazie alle reti di Konatè, Manè e Diaz. Ai padroni di casa non è bastata la rete di Nunez, che tiene comunque un minimo vive le speranze di accedere alle semfiinali del torneo.

Il Benfica non vince la Champions da diversi decenni, dalla 'maledizione di Bela Guttmann, mentre il Liverpool è la terza squadra per trionfi: due finali consecutive tra il 2018 e il 2019 per la squadra di Klopp, prima sconfitta dal Real e dunque vincente contro il Tottenham.

La vincente della sfida affonterà la squadra che avrà la meglio tra Villarreal e Bayern Monaco.

Grazie a questo articolo troverete tutto ciò che occorre per rimanere aggiornati su Liverpool-Benfica: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-BENFICA

La sfida tra Liverpool e Benfica si disputerà mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 21. Appuntamento a Liverpool e in particolare nello stadio Reds, Anfield.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-BENFICA IN TV

Liverpool-Benfica sarà disponibile in diretta tv su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match di Champions League non sarà disponibile in chiaro.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ancora da confermare.

LIVERPOOL-BENFICA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Liverpool-Benfica in streaming al servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa streaming è NOW, piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti offerti).

Goal vi consentirà di seguire la sfida tra Liverpool e Benfica tramite la consueta diretta testuale: il match verrà raccontato nei dettagli dal fischio finale al termine della gara che porterà ad una delle quattro qualificate in semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-BENFICA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Núñez. All. Verissimo