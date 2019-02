Liverpool-Bayern, tifoso dei Reds sbaglia stadio: vola a Monaco, ma l'andata era ad Anfield

Paul, tifoso del Liverpool, è volato a Monaco per assistere all'andata della sfida contro il Bayern. Peccato che la partita si sia giocata ad Anfield.

Qualche birra di troppo può costare un viaggio a vuoto, ma anche un'esperienza abbastanza unica. Paul, tifoso inglese fedelissimo del Liverpool, ne sa qualcosa, visto che si è presentato a Monaco di Baviera per assistere alla sfida tra i Reds e il Bayern. Peccato si giocasse ad Anfield.

La storia ha dell'incredibile ed è stata raccontata dalla 'Gazzetta dello Sport'. Il tifoso inglese era convinto che la gara d'andata, giocata ieri sera e terminata 0-0, si giocasse in Germania, per cui ha prenotato il suo volo per raggiungere Monaco di Baviera e assistere al primo round dell'ottavo di finale della sua squadra.

Il motivo della prenotazione sbagliata lo ha candidamente ammesso: qualche birra di troppo sotto le festività. Una volta presi i biglietti, Paul, convinto di stare facendo la cosa giusta, ha anche prenotato il volo alla volta della Baviera dando per scontato che le due cose fossero collegate. Non proprio.

Alla fine Paul non ha potuto assistere alla partita ad Anfield, ma non gli è comunque andata male, visto che ha vissuto un'esperienza particolare: è stato invitato da un'emittente tedesca in studio per assistere al match. Un finale comunque indimendicabile, anche se Paul probabilmente avrebbe preferito essere allo stadio...