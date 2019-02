Liverpool-Bayern Monaco: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Uno degli ottavi di finale più suggestivo della Champions League mette di fronte Liverpool e Manchester United. Primo atto ad Anfield, senza Müller.

Una sfida da 10 Champions League , tanto blasone e altrettanto talento: questa è Liverpool - Bayern Monaco , uno degli ottavi di finale più belli, equilibrati e suggestivi di questa Champions. Il primo atto si consuma nel teatro di Anfield Road, dove i due precedenti finora disputati nelle coppe europee, nel 1971 e nel 1981, sono finiti entrambi senza reti.

L'ultimo confronto in assoluto è stato nella Supercoppa Europea del 2001, con il Bayern campione d'Europa e i Reds detentori dell'allora Coppa UEFA. Ne uscirono vincitori gli inglesi per 2-3, dopo essere andati in vantaggio 3-0.

Ad Anfield i precedenti però avranno un peso soltanto relativo. I Reds arrivano alla partita con i gradi di finalista dello scorso anno, ma con ualche difficoltà emersa in questo inizio di 2019: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte lo score della squadra di Klopp da gennaio ad oggi. Il 3-0 contro il Bournemouth del 9 febbraio scorso, ultima gara ufficiale giocata dal Liverpool, ha restituito fiducia dopo i due pareggi contro West Ham e Leicester. I 10 giorni di riposo hanno invece permesso di tirare il fiato e arrivare al meglio alla partita.

Il Bayern, dopo il periodo complicato in autunno, ha iniziato a macinare vittorie tanto da aver centrato 11 successi nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni. La squadra di Kovac si è rifatta sotto al Borussia Dortmund capolista in Bundesliga e ha raggiunto i quarti di finale di DFB-Pokal. Il tecnico croato deve fare i conti con una difesa che in trasferta non sembra però così solida ultimamente: 7 goal subiti nelle ultime 3 gare lontano dall'Allianz Arena.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-BAYERN MONACO

Liverpool-Bayern Monaco si disputerà martedì 19 febbraio alle ore 21.00 nel tempio di Anfield. La gara di ritorno è in programma tra tre settimane, mercoledì 13 marzo, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

La partita Liverpool-Bayern Monaco sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 252 della piattaforma satellitare). La gara potrà essere seguita anche in streaming sulla piattaforma Sky Go: sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky. Non è prevista la trasmissione su canali in chiaro.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-BAYERN MONACO

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martinez, Thiago; Gnabry, James Rodriguez, Coman; Lewandowski.