Liverpool-Bayern Monaco 0-0: tutto bloccato ad Anfield, vincono le difese

Finisce senza goal l'attesissimo match di Anfield tra Liverpool e Bayern: 0-0, vincono le difese. Tutto rimandato all'Allianz Arena tra tre settimane.

Ad Anfield vincono le difese: tra Liverpool e Bayern Monaco erano attesi goal a raffica, invece il match forse con le maggiori aspettative del programma di Champions League è terminato con uno 0-0 che rimanda ogni discorso al ritorno. Dominano Javi Martinez ed Henderson, dominano i recuperatori di palloni davanti alle rispettive difese. Gli attacchi non ingranano, sia per precisione che per i pochi palloni giocati in modo pulito.

Bayern a gestire ed abbassare i ritmi, Liverpool ad accelerare per alzarli appena recuperata palla: questo il copione della partita sin dai primi minuti. Dopo un quarto d'ora di studio, iniziano ad arrivare le occasioni dalle trame di gioco rotte. Sono soprattutto Firmino con i suoi movimenti e i dribbling di Gnabry a generare palle-goal. Mané ne sciupa diverse, Alisson e soprattutto un poderoso Henderson ne salvano un paio.

Nessuno riesce a rompere l'equilibrio e dopo l'ora di gioco i ritmi crollano nuovamente. Kovac vede i suoi col fiatone, ma non ha alternative da giocarsi presto nelle partita: il primo cambio è Ribéry a 10 al termine. Klopp ci prova con Origi e Milner, anche rinunciando a Firmino (ieri febbricitante).

La scossa però non arriva: al triplice fischio di Rocchi è tutto fermo sullo 0-0 e ogni discorso rimandato all'Allianz Arena tra tre settimane. Un ritorno che i bavaresi affronteranno senza Kimmich: ammonito, era diffidato e salterà l'incontro di Monaco.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-BAYERN MONACO 0-0

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 6, Matip 6.5, Fabinho 6.5, Robertson 5.5; Wijnaldum 6, Henderson 7, Keita 6.5 (76' Milner s.v.); Salah 5, Firmino 6 (76' Origi s.v.), Mané 5.5.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer 6.5; Kimmich 6.5, Hummels 7, Süle 6.5, Alaba 6; Martinez 7, Thiago 5.5, James 5 (88' Renato Sanches s.v.); Gnabry 6 (90+1' Rafinha s,v,), Lewandowski 5, Coman 5.5 (81' Ribéry s.v.).

Arbitro: Gianluca Rocchi.

Ammoniti: Henderson (L); Kimmich (B).

Espulsi: nessuno.