Liverpool-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Dove vedere Liverpool-Bayern Monaco, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

La sfida tra Bayern Monaco e Liverpool è una delle più suggestive in questa edizione di Champions League . Il primo atto dell'ottavo di finale si gioca questa sera in Inghilterra, nel tempio di Anfield.

Sarà una partita da 180 minuti con 10 Champions in campo, il secondo bottino più ricco del lotto dopo quello tra Real Madrid e Ajax. C'è in più l'equilibrio: entrambe le squadre sono tra le candidate alla vittoria finale, nonostante un momento differente. Il Bayern sta vivendo un anno di transizione e ricostruzione sui giovani, mentre il Liverpool è forse all'apice del suo percorso con Jürgen Klopp.

L'allenatore tedesco sarà un altro dei grandi protagonisti della sfida, dopo aver trascorso 7 stagioni alla guida del Borussia Dortmund. Contro il Bayern ha anche perso la finale di Champions League nel 2013, unico confronto europeo dell'attuale tecnico dei Reds contro i campioni di Germania in carica.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Bayern Monaco , dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

LIVERPOOL-BAYERN MONACO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Liverpool-Bayern Monaco DATA 19 febbraio 2019, 21.00 DOVE Anfield Road, Liverpool ARBITRO Gianluca Rocchi, Italia TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LIVERPOOL-BAYERN MONACO

Liverpool-Bayern Monaco si gioca martedì 19 febbraio alle ore 21.00 ad Anfield. Il ritorno è previsto mercoledì 13 marzo, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

La partita tra Liverpool e Bayern Monaco non sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai: la partita si potrà vedere in esclusiva su Sky, che detiene i diritti per la tramissione della Champions League in Italia, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Prima e dopo la partita ci sarà studio dedicato alla Champions League, con Ilaria D'Amico in conduzione.

Liverpool-Bayern Monaco sarà visibile anche in streaming per gli abbonati Sky attraverso SkyGo, disponibile su pc, tablet e smartphone. Sky Go è l'unica solzuione legale per poter seguire la Champions League in diretta streaming.

IN DIRETTA SU GOAL

La terza opzione per seguire Liverpool-Bayern Monaco è attraverso la diretta testuale di Goal. Vi terremo aggiornati sulle probabili formazioni, sulle formazioni ufficiali e su tutto quello che succederà prima e durante la partita: ampio pre-gara e poi, a partire dalle 21.00, il racconto minuto per minuto di ogni azione della sfida di Anfield.

4-3-3 canonico per Klopp, con il tridente Salah-Firmino-Mané in avanti a rappresentare il principale pericolo per il Bayern. Brasiliano recuperato dopo un virus. A centrocampo dovrebbe spuntarla Henderson per completare il reparto con Wijnaldum e Milner. Emergenza in difesa davanti ad Alisson: Lovren e Gomez infortunati, van Dijk squalificato. Linea con Alexander-Arnold che dovrebbe recuperare a destra, Robertson a sinistra, con Fabinho adattato al centro vicino a Matip.

Kovac risponderà con il classico 4-2-3-1, con diversi dubbi a centrocampo: l'escluso potrebbe essere Javi Martinez, con Goretzka e Thiago in mediana e James più avanzato. Sulle corsie spazio per Gnabry e il recuperato Coman, dopo la paura per il problema alla caviglia di Augsburg, con Lewandowski la punta. Più certezze in difesa, davanti a Neuer, guarito dal problema al pollice: Kimmich e Alaba terzini, Hummels e Süle in mezzo. Fuori Müller per squalifiica, Robben per infortunio. Non convocato nemmeno Boateng, influenzato. Ribéry ha raggiunto tardi la squadra dopo esser diventato di nuovo padre.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James Rodriguez, Coman; Lewandowski.