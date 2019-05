Liverpool-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Liverpool contro Barcellona nella semifinale di ritorno della Champions League: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il ospita il nel ritorno della semifinale di e cerca l'impresa dopo il pesante 3-0 subito al 'Camp Nou' nella gara d'andata giocata mercoledì scorso.

A decidere la partita del 'Camp Nou' sono stati il goal dell'ex Luis Suarez e la doppietta del solito Leo Messi, il Liverpool quindi per accedere alla finale dovrebbe battere il Barcellona 4-0 o con almeno quattro goal di scarto (5-1, 6-2 ecc).

Il Liverpool è reduce dalla sofferta vittoria ottenuta sul campo del per 2-3 che gli permette di restare in corsa per la Premier League mentre il Barcellona, già campione di , ha perso 2-0 a Vigo contro il .

I Reds sono arrivati fino alla semifinale dopo essersi piazzati secondi nel loro girone dietro il ma davanti al e aver superato il agli ottavi di finale e il ai quarti.

I blaugrana invece hanno vinto il loro girone davanti a e , eliminando poi il agli ottavi e il ai quarti.

Il Barcellona non gioca una finale di Champions League dal 2014/15 quando vinse contro la per 3-1, mentre il Liverpool è stato finalista perdente nella scorsa stagione contro il .

La finale della Champions League 2018/19 si disputerà allo stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid l'1 giugno.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-BARCELLONA

Liverpool-Barcellona si gioca martedì 7 maggio alle ore 21 italiane, appuntamento ad Anfield. La gara è valida come ritorno della semifinale di Champions League.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-BARCELLONA

Liverpool-Barcellona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Gli abbonati a Sky potranno vedere Liverpool-Barcellona anche in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-BARCELLONA

Tanti problemi per Klopp che deve rinunciare agli infortunati Keita (stagione finita) e Firmino. Salah, uscito in barella a Newcastle dopo aver ricevuto un colpo alla testa, non recupera. In difesa dovrebbe rientrare Alexander-Arnold sulla destra. La prima punta potrebbe essere Origi con Shaqiri nel tridente al posto di Salah. L'alternativa è l'inserimento di Henderson a centrocampo con Wijnaldum nel ruolo di falso nove.

Valverde invece non avrà a disposizione l'infortunato Dembelé e potrebbe confermare lo stesso undici dell'andata con Vidal a centrocampo e Sergi Roberto preferito a Semedo come terzino destro. Insieme ai titolarissimi Messi e Suarez nel tridente dovrebbe esserci ancora l'altro ex Coutinho.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Manè, Origi, Shaqiri.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Coutinho,Suarez, Messi.