Liverpool-Barcellona, Oakley Cannonier nuovo idolo: è il raccatapalle del 4-0

Il raccattapalle ha servito ad Alexander-Arnold il pallone in maniera a dir poco tempestiva, permettendo l'angolo che ha portato al trionfo.

Klopp. Wijnaldum. Origi. Tutti grandi protagonisti del 4-0 con cui il ha ribaltato il risultato dell'andata, portando i Reds in finale di . Insieme a loro, e al resto dei giocatori scesi in campo, anche il giovanissimo Oakley Cannonier. Sconosciuto per un motivo: è un raccattapalle.

Facente parte delle giovanili del Liverpool, Cannonier in queste ore è diventato un fenomeno sui social grazie al pallone servito ad Alexander-Arnold per il 4-0 definitivo. Più lesto di tutti, ha evitato che i giocatori del , e degli stessi Reds, si accorgessero della tempestività del corner battuto dal terzino.

Cannonier è riuscito a servire Alexander-Arnold immediatamente, permettendo al giocatore inglese il cross per Origi, divenuto re per una notte con la personale doppietta che ha sancito l'eliminazione del Barcellona e il ritorno del Liverpool in finale di Champions League.

Il 14enne è stato ringraziato dai fans del Liverpool attraverso i social, colpendo anche una leggenda assoluta dei Reds come Graeme Souness. L'ex centrocampista, che con la squadra inglese ha conquistato tre Champions League tra anni '70 e '80, ha infatti evidenziato di voler trovare assolutamente un biglietto per la finalissima di Madrid al giovane Cannonier. Nomen Omen.

Se il sistema dei diversi palloni in campo sono una parte integrante del gioco in e nel resto d'Europa, compresa la Champions League, in Premier questa pratica non è utilizzata: c'è solo una sfera ad essere utilizzata, a meno che il direttore di gara non ne dia richiesta.

Carl Lancaster, mentori dell'accademia del club, aveva chiesto ai ragazzi di servire i palloni il prima possibile, consapevole di come il Barcellona si lamentasse troppo con l'arbitro alla prima occasione utile. Come accaduto dopo il corner assegnato al Liverpool.

Cannonier è stato lesto, capendo subito una possibilità per il Liverpool da non lasciarsi scappare: Alexander-Arnold, probabilmente anch'egli stupito dalla velocità nel ricevere il pallone, posiziona la palla, calcia, trova Origi. E la festa di tutto il popolo dei Reds.