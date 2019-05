Liverpool-Barcellona, Messi in lacrime negli spogliatoi

Eliminato ancora una volta dopo una rimonta, il fuoriclasse argentino non ha retto al dispiacere dopo il triplice fischio finale.

, , e ora . Sono quattro stagioni che Leo Messi non riesce ad arrivare alla finale di , eliminato con il suo dopo un doppio confronto da dimenticare o a sorpresa al termine di una rimonta incredibile. Firmata prima Manolas e dunque Origi.

Stavolta Messi, ingabbiato da Van Dijk, Milner e il resto del Liverpool, deve arrendersi in semifinale, in seguito al 4-0 subito ad Anfield. Dispiaciuto sul terreno di gioco, l'argentino, come riporta il Guardian, è scoppiato in lacrime lontano dagli occhi del mondo.

Silenzio assoluto tra i giocatori del Barcellona, increduli per essere stati eliminati ancora una volta dalla Champions. Silenzio spezzato solamente dalle lacrime di Messi, inconsolabile per non essere riuscito a scuotere i suoi compagni, che senza la sua scintilla non riescono proprio a sopravvivere.

Messi sente la pressione di essere l'unico giocatore del Barcellona a riuscire a cambiare la partita, considerando che dati alla mano, senza di lui dal primo minuto i blaugrana hanno sempre faticato enormemente. Ma anche un alieno come lui a volte non riesce a superare i problemi terrestri, sopratutto se derivanti da un gruppo coeso all'inverosimile.

Era capitato contro l' nel 2010, contro la Juventus nel 2017, contro la Roma nel 2018 e dunque contro il Liverpool in questo maggio 2019. Messi può quasi tutto, ma davanti alla foga di un gruppo unito fatica alquanto, desideroso di trascinare il Barcellona, con o senza i compagni.

Ancora una volta non c'è riuscito e nonostante le Champions League vinte siano ben quattro, nelle ultime stagioni da unico grande re non riesce a tenere l'ordine nell'impreso blaugrana. Ronaldinho non c'è più, così come Neymar, Henry, Iniesta e Xavi. Resistono i campioni, ma non i fuoriclasse.