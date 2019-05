Liverpool-Barcellona dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool, nel ritorno della semifinale di Champions League, ha bisogno dell'impresa contro il Barcellona per ribaltare il 3-0 subito all'andata.

Il ospita il nel ritorno della semifinale di , i Reds cercano l'impresa dopo il 3-0 subito al 'Camp Nou' la settimana scorsa.

Gli inglesi per qualificarsi alla finale di Champions League dovranno vincere 4-0 o almeno con quattro goal di scarto, in caso contrario a volare a Madrid sarà il Barcellona.

Il Liverpool è arrivato fino alla semifinale dopo aver eliminato il agli ottavi e il ai quarti, il Barcellona invece ha superato e . La finale di Champions League si giocherà l'1 giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Barcellona: dalle indicazioni sulle formazioni , alle indicazioni sulla diretta tv e streaming .

LIVERPOOL-BARCELLONA IN TV E STREAMING

PARTITA Liverpool-Barcellona DATA 7 maggio 2019, 21.00 DOVE Anfield, Liverpool ARBITRO Cuneyt Cakir (TUR) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LIVERPOOL-BARCELLONA

Liverpool-Barcellona si gioca martedì 7 maggio 2019 allo stadio Anfield di Liverpool. L'appuntamento è per le ore 21 italiane.

Liverpool-Barcellona verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita invece, a differenza dell'andata, non sarà trasmessa in chiaro sulla Rai. La gara sarà preceduta e seguita dalla trasmissione condotta da Ilaria D'Amico con i commenti degli ospiti in studio e le interviste ai protagonisti.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Liverpool-Barcellona in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Liverpool-Barcellona in diretta testuale dalle prime ore di martedì 7 maggio: dalle curiosità alle probabili formazioni fino alle ufficiali. Alle 21 su Goal sarà possibile seguire la cronaca della gara minuto per minuto.

HIGHLIGHTS LIVERPOOL-BARCELLONA

Gli highlights di Liverpool-Barcellona verranno trasmessi da Sky sia al termine della partita che nei giorni seguenti alla partita e in rotazione su Sky Sport 24.

CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING SU SKY E RAI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.

Le diffide, come da regolamento, sono state azzerate dopo il ritorno dei quarti di finale quindi nessun giocatore di Liverpool o Barcellona rischia la squalifica per l'eventuale finale di Madrid. La squalifica invece scatterebbe in automatico in caso di doppio giallo o rosso diretto nella semifinale di ritorno.

ARBITRO LIVERPOOL-BARCELLONA

Il direttore di gara di Liverpool-Barcellona sarà l'esperto turco Cakir insieme agli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun. Il quarto uomo sarà il portoghese Artur Dias mentre al VAR ci saranno i tedeschi Felix Zwayer e Sascha Stegemann.

Cakir è stato al centro delle polemiche nei quarti di finale quando ha convalidato il goal qualificazione del contro il firmato da Llorente con un sospetto tocco di braccio.

Il direttore di gara turco era anche l'arbitro della finale 2015 vinta 3-1 dal Barcellona contro la quando ai bianconeri, sul risultato di 1-1, fu negato un possibile rigore su Pogba.