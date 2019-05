Liverpool-Barcellona, Capello azzera Coutinho: "Fuori casa non conta nulla"

- segna una pagina indelebile della : i blaugrana subiscono un'altra clamorosa rimonta, questa volta per mano dei Reds di Klopp, che approdano alla finalissima di Madrid. Fabio Capello ha analizzato il match al fischio finale, puntando il dito contro una particolare scelta di Valverde.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Capello se la prende con Philippe Coutinho, autore di una pessima partita:

"Valverde è stato un po' presuntuoso schierando gli stessi uomini dell'andata. Per me Coutinho non doveva giocare, fuori casa non conta nulla".