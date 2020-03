Liverpool-Atletico Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool sfida l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Jurgen Klopp cerca la rimonta sull' di Diego Pablo Simeone nel ritorno degli ottavi di finale di . Ad Anfield le due squadre giocheranno in presenza di pubblico nonostante l'emergenza Coronavirus in tutto il vecchio continente.

I Reds campioni in carica si sono qualificati precedendo il nel Gruppo E nella fase a gironi, mentre i Colchoneros si sono piazzati secondi nel Gruppo D alle spalle della . Il match di andata ha visto gli spagnoli imporsi 1-0 al Wanda Metropolitano con rete decisiva di Saúl a inizio gara: per qualificarsi ai quarti, dunque, gli inglesi dovranno vincere con 2 reti di scarto, mentre l'1-0 porterebbe la partita ai tempi supplementari.

Sono 3 i precedenti fra le due squadre in Champions League, inclusa la sfida di andata a Madrid, 5 considerando anche l' . Nelle 2 gare europee finora disputate ad Anfield, i Reds non hanno mai perso: punteggio di 1-1 nella fase a gironi della Champions League 2008/09, risultato di 2-1 nella semifinale di ritorno dell'Europa League 2009/10.

Nelle uniche 2 occasioni in cui il Liverpool ha perso la partita di andata degli ottavi di Champions, ha poi sempre passato il turno, eliminando il e il in semifinale nel 2006-07 e nel 2018-19. D'altro canto nella gara di Madrid gli inglesi non hanno effettuato alcun tiro nello specchio della porta: si è trattato della seconda volta sotto Jürgen Klopp in 33 partite di Champions (la prima era stata con il Napoli nell'ottobre 2018).

l'Atletico Madrid ha concluso con un pareggio 7 delle 13 sfide in trasferta nelle principali competizioni UEFA (2 vittorie, 4 k.o.), è rimasto imbattuti nelle ultime 4 (una vittoria, 3 pareggi) e si è qualificato in 4 su 5 precedenti dopo aver perso la gara di andata. L'unica eccezione è stata la sfida della scorsa stagione con la Juventus (sconfitta per 2-0 nel ritorno dello Stadium).

Se a passare il turno fossero gli spagnoli, sarebbe la prima volta dal 2007/08 che la squadra campione in carica non riesce a superare gli ottavi di finale per 2 stagioni consecutive. Mohamed Salah è il miglior marcatore del Liverpool nel massimo torneo continentale con 4 goal, mentre João Felix e Alvaro Morata sono i giocatori più prolifici dei Colchoneros con 2 reti all'attivo per ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Atletico Madrid

Liverpool-Atletico Madrid Data: 11 marzo 2020

11 marzo 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIVERPOOL-ATLETICO MADRID

Liverpool-Atletico Madrid si disputerà la sera di mercoledì 11 marzo 2020 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dallo svedese Martin Hansson, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 4° confronto in Champions League fra le due formazioni.

La sfida Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Liverpool-Atletico Madrid anche in diretta mediante Sky Go. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Klopp schiererà il miglior Liverpool per provare a centrare la qualificazione ai quarti di finale, rimontando il k.o. dell'andata. Fra i pali spazio ad Adrian vista l'indisponibilità di Alisson. Davanti a lui Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini nella difesa a quattro, mentre Joe Gomez e Van Dijk saranno i due centrali. Mediana scolpita con Fabinho playmaker ed Henderson e Wijnaldum mezzali. Davanti il tridente con Sala e Mané esterni alti ai lati del finto nove Roberto Firmino.

Simeone risponderà con il 4-4-2. Nel tandem d'attacco Correa dovrebbe agire in coppia con Morata. Sulle due fasce a destra potrebbe giocare il gioiellino João Felix, con Koke a sinistra. Thomas e Saúl giocheranno invece da interni di centrocampo. A protezione del portiere Oblak, i due terzini Trippier e Renan Lodi e i centrali Savic e Felipe.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, J. Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; João Felix, Thomas, Saúl, Koke; Morata, Á. Correa.