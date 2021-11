Il Liverpool ospita l'Atletico Madrid nella 4ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La 4ª giornata del Gruppo B di Champions League propone il big match fra il Liverpool di Jurgen Klopp e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

I Reds sono a punteggio pieno e comandano la classifica del Girone con 9 punti conquistati in 3 gare, mentre gli spagnoli seguono al 2° posto con 4 punti e un cammino di un pareggio, una vittoria e una sconfitta nel confronto di andata giocatosi al Wanda Metropolitano (3-2 per gli inglesi).

L'affermazione dello scorso 19 ottobre rappresenta l'unica vittoria dei Reds nei 5 precedenti che si sono disputati in Champions League fra le due formazioni, e che per il resto premiano gli spagnoli con 2 vittorie e 2 pareggi.

Nelle ultime 22 partite interne in Champions League con Klopp in panchina, il Liverpool ha perso soltanto 2 volte (15 vittorie, 5 pareggi) ma una di queste proprio nei confronti dell'Atletico Madrid di Simeone, che si impose 2-3 negli ottavi dell'edizione 2019/20.

James Milner, nel caso dovesse fornire un assist per i suoi compagni, si porterebbe a quota 13 in carriera e diventerebbe il miglior assistman di sempre della squadra nella massima competizione europea, staccando Steven Gerrard (12), con cui è al momento appaiato. Similmente, Mohamed Salah, qualora trovasse il goal, potrebbe superare lo storico capitano Steven Gerrard come miglior cannoniere casalingo all-time, portandosi a 14 realizzazioni.

Il francese Antoine Griezmann, con 3 reti all'attivo, è invece al momento il miglior marcatore dell'Atletico Madrid in questa Champions League.

In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Atletico Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-ATLETICO MADRID

Liverpool-Atletico Madrid si disputerà la sera di mercoledì 3 novembre 2021 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio del match, che sarà il 6° in Champions League fra le due formazioni, è previsto per le ore 21.00.

Il big match LiverpooL-Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara di Anfield sarà trasmessa anche in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

La sfida di Champions League, Liverpool-Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due alternative sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre agli utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Goal sarà possibile seguire il big match Liverpool-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Dopo il moderato turnover della gara interna di Premier contro il Brighton, Klopp dovrebbe affidarsi nuovamente ai titolari per l'atteso big match europeo contro l'Atletico Madrid. In attacco Diogo Jota potrebbe scalzare al centro del tridente Roberto Firmino, con Salah e Mané ai suoi lati. A centrocampo Fabinho sarà il playmaker, con Henderson e Naby Keita mezzali. In difesa, davanti al portiere Alisson, al centro Matip è il favorito per affiancare capitan Van Dijk, mentre Alexander-Arnold e lo scozzese Robertson saranno i due terzini.

Simeone avrà sempre ai box per infortunio Lemar e Marcos Llorente, e anche Kondogbia resta in dubbio e a livello tattico dovrebbe preferire il 3-5-2 al 3-4-3. Fra i pali agirà Oblak, mentre la linea a tre difensiva sarà probabilmente composta da Savic, Giménez ed Hermoso. Sulle due fasce agiranno a destra Trippier e a sinistra Carrasco, con Hector Herrera, e De Paul mezzali e Koke diga davanti alla difesa. In attacco tandem composto da Griezmann e Luis Suárez. In caso di 3-4-3, invece, il Cholo manderebbe in campo dal 1' Correa al posto del messicano Herrera.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, N. Keita; Salah, Diogo Jota, Mané.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, H. Herrera, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Suárez.