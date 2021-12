Liverpool-Aston Villa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIVERPOOL-ASTON VILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Aston Villa

Data: 11 dicembre 2021

Orario: 16:00

Canale tv: Sky Sport Football

Streaming: Sky Go e NOW

Un appuntamento storico, un 'rendez-vous' di quelli imperdibili. Anfield si prepara ad accogliere per la prima volta da avversario uno che ha scritto la storia del Liverpool. Steven Gerrard affronterà i 'Reds' nel match di Premier League alla guida dell'Aston Villa.

Arrivato a metà novembre sulla panchina dei 'Villans', Gerrard ha conquistato tre successi e una sconfitta nelle prime quattro uscite. La sua squadra è al decimo posto con 19 punti, in coabitazione con il Leicester.

Dall'altra parte c'è il Liverpool di Klopp, reduce dal successo a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions League.

In Premier League, i 'Reds' sono al secondo posto con 34 punti, uno in meno rispetto al Manchester City di Pep Guardiola. Gli uomini di Klopp hanno conquistato quattro vittorie di fila e dopo aver sorpassato il Chelsea nell'ultimo turno puntano alla testa della classifica.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Aston Villa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-ASTON VILLA

Liverpool-Aston Villa si disputerà sabato 11 dicembre 2021 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della sfida, in programma per il 16° turno di Premier League, è previsto alle ore 16:00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-ASTON VILLA IN TV

La sfida tra Liverpool e Aston Villa, con il ritorno di Steven Gerrard ad Anfield, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite).

LIVERPOOL-ASTON VILLA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky potranno seguire Liverpool-Aston Villa, mediante Sky Go, anche in diretta streaming, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo secondo caso basterà scaricare prima la app per il proprio sistema operativo iOS o Android.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri clienti che acquistano il Pass Sport anche la visione delle partite di Premier League trasmesse dalla tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-ASTON VILLA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van-Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Jota, Salah.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; Luiz, Nakamba, McGinn; Buendia, Watkins, Ramsey.