Come guardare Liverpool-Arsenal con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Domenica l'Arsenal farà visita al Liverpool ad Anfield per una partita di Premier League che pesa molto sia nelle zone alte sia in quelle basse della classifica. L'Arsenal è secondo e arriva nel Merseyside con le sue ambizioni di titolo intatte, mentre il Liverpool punta a prolungare la recente serie di risultati positivi sotto la guida di Andoni Iraola.

L'Arsenal ha vinto otto delle prime nove partite di campionato, un bilancio che conferma le sue credenziali di autentica pretendente al titolo in questa stagione. Anfield, però, resta un ostacolo difficile da superare. L'Arsenal non conquista i tre punti in una partita di Premier League in questo stadio da 14 anni e non ha vinto nessuna delle ultime 13 trasferte di campionato.

Mikel Arteta ha parlato chiaramente del significato della sfida di domenica. Ha esortato la squadra ad affrontarla con assoluta convinzione, considerando quella serie non un peso, ma un'occasione per fare la storia.

Il Liverpool arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Iraola è stata particolarmente brillante nelle ultime settimane: ha battuto il Brighton in campionato ed eliminato il Chelsea dalla Carabao Cup, risultati che le danno slancio in vista di questo incontro.

L'Arsenal si presenta alla partita con qualche problema legato agli infortuni. William Saliba e Bukayo Saka restano indisponibili, mentre il giovane Max Dowman deve scontare una squalifica dopo che il ricorso contro la sua espulsione è stato respinto. Anche Declan Rice e Riccardo Calafiori figurano tra gli assenti, sebbene entrambi siano tornati ad allenarsi venerdì e le loro condizioni saranno valutate prima del calcio d'inizio.

Intervenuto prima della partita, Thierry Henry si è detto fiducioso che l'Arsenal riuscirà a trovare una soluzione nonostante le assenze. Ha indicato i recenti risultati contro Bayern Monaco ed Everton come prova della capacità di questa squadra di ottenere risultati anche quando le condizioni sono difficili.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per guardare Liverpool-Arsenal in diretta.

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