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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Domenica l’Arsenal farà visita al Liverpool ad Anfield per una sfida di Premier League importante per entrambe le zone della classifica. Secondo in campionato, l’Arsenal arriva nel Merseyside con le ambizioni di titolo intatte, mentre il Liverpool punta a prolungare la sua recente serie di risultati sotto la guida di Andoni Iraola.

L’Arsenal ha vinto otto delle prime nove partite di campionato, un bilancio che conferma le sue credenziali di autentica candidata al titolo in questa stagione. Anfield, però, resta un ostacolo difficile da superare. L’Arsenal non conquista i tre punti in una partita di Premier League su quel campo da 14 anni e ha accumulato 13 trasferte senza una vittoria in campionato.

Mikel Arteta è stato chiaro sul significato della partita di domenica. Ha esortato la squadra ad affrontarla con assoluta convinzione, presentando la serie negativa non come un peso, ma come un’opportunità per fare la storia.

Il Liverpool arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Iraola è stata particolarmente brillante nelle ultime settimane: ha battuto il Brighton in campionato ed eliminato il Chelsea dalla Carabao Cup, risultati che le danno slancio in vista di questa sfida.

L’Arsenal si presenta alla partita con qualche problema legato agli infortuni. William Saliba e Bukayo Saka restano indisponibili, mentre il giovanissimo Max Dowman è squalificato dopo che il ricorso contro il suo cartellino rosso è stato respinto. Anche Declan Rice e Riccardo Calafiori figurano tra gli assenti, sebbene entrambi siano tornati ad allenarsi venerdì: le loro condizioni saranno valutate prima del calcio d’inizio.

Thierry Henry, intervenuto alla vigilia della partita, ha sostenuto che l’Arsenal possa trovare una soluzione nonostante le assenze. Ha indicato i recenti risultati contro Bayern Monaco ed Everton come prova della capacità di questa squadra di ottenere risultati anche nelle situazioni difficili.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare Liverpool-Arsenal in diretta.

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