Liverpool-Arsenal 4-5 d.c.r.: i Gunners ai quarti di Carabao Cup

L’Arsenal supera il Liverpool ai rigori e si qualifica per i quarti di Coppa di Lega. I 90’ regolamentari si erano chiusi sullo 0-0.

La stagione è appena iniziata, ma - è già giunta al suo terzo atto e per la seconda volta a decidere è stata la lotteria dei calci di rigore. Dopo la vittoria del Gunners in Community Shield ed il recente successo dei Reds per 3-1 in campionato sono stati gli uomini di Arteta ad imporsi e a guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa di Lega.

Ad Anfield, il Liverpool presenta una formazione rivoluzionata con Van Dijk e Salah unici due titolari indiscutibili in campo dal 1’ ed un tridente offensivo completato da Minamino ed Jota. Nonostante i tanti cambi sono i Reds a farsi preferire nel primo tempo, anche se la prima vera occasione del match capita sui piedi di Nketiah.

Gli uomini di Arteta badano soprattutto a chiudersi per poi ripartire e la tattica funziona almeno fino al 45’, quando Minamino, a porta sguarnita dopo una grande parata di Leno su Diogo Jota, colpisce incredibilmente la traversa.

Nella ripresa il Liverpool trova la forza per spingere con ancor più decisione sull’acceleratore, ma prima Van Dijk, poi Grujic, Diogo Jota (miracoloso l’intervento su di lui di Leno al 63’) e ancora Grujic, non riescono a trovare la via della rete.

I padroni di casa non riescono a far fruttare il predominio territoriale e, dopo 90’ chiusi a reti inviolate, sono i calci di rigore a stabilire chi dovrà passare il turno.

La serie dei tiri dal dischetto si apre con le trasformazioni di Milner, Lacazette, Wijnaldum, Soares e Minamino. Elneny è il primo a non trovare la rete, ma subito dopo Leno, il migliore in campo, neutralizza il tiro di Origi tenendo in corsa i Gunners.

E’ poi la volta di Maitland-Niles, Jones e Pepe che non sbagliano, mentre Wilson si fa ipnotizzare da Leno. Sul dischetto per il rigore decisivo si presenta quindi Joseph Willock che non sbaglia e spinge l’Arsenal ai quarti.