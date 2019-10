Liverpool-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Liverpool e Arsenal si affrontano negli ottavi di finale di Carabao Cup: ecco dove seguire la super sfida in tv e streaming.

Grandi sfide negli ottavi di finale di , la coppa di lega inglese. Oltre a -, si giocherà infatti anche -.

Segui Liverpool-Arsenal in diretta streaming su DAZN

Sarà partita secca, chi vince passa direttamente il turno. In caso di parità al termine dei 90 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore come vuole il regolamento della competizione.

Nel turno precedente il Liverpool ha liquidato il Milton Keynes Dons ad Anfield 2-0, mentre l'Arsenal ha travolto 5-0 in trasferta il .

I precedenti più recenti sono tutti a favore del Liverpool, che non perde contro l'Arsenal addirittura dal 2015: nelle ultime 9 partite i Reds hanno conquistato cinque vittorie e quattro pareggi, stravincendo le ultime due sfide 5-1 e 3-1.

LIVERPOOL-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Arsenal

Liverpool-Arsenal Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 20.30

20.30 Canale : nessuno

nessuno Streaming: DAZN

ORARIO LIVERPOOL-ARSENAL

Liverpool-Arsenal si giocherà mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30 nello splendido scenario di Anfield. Gara secca, con eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

La diretta tv di Liverpool-Arsenal non è in programma, sia per quanto riguarda il satellite Sky che in chiaro. Il match sarà visibile esclusivamente in sulla piattaforma DAZN (ma non su DAZN1).

verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà disponibile alla visione su pc, tablet, smartphone, smart tv compatibili e console Xbox One o PS4 scaricando l'app. L'abbonamento DAZN, per chi non lo avesse ancora sottoscritto, è attivabile al costo di 9,99 euro al mese con possibilità di disdire in ogni momento.

Tanto turnover e tanti giovani in campo nel Liverpool: in porta sarà confermato Kelleher, che aveva giocato già contro l'MK Dons, così il difensore centrale Van den Berg e la punta Brewster. In attacco ci dovrebbe essere spazio anche per il 16enne Elliot con Origi a completare il tridente, mentre a centrocampo ci sarà più esperienza e sostanza con Oxlade-Chamberlain, Lallana e Keita.

Emery risponderà a Klopp con un undici altrettanto imbottito di giovani talenti. Occhi puntati su Willock, Smith Rowe e Saka, oltre che sull'attaccante italo-brasiliano Gabriel Martinelli che con le sue prestazioni si sta consacrando come la vera rivelazione stagionale.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Lovren, Van den Berg, Milner; Oxlade-Chamberlain, Lallana, Keita; Elliot, Brewster, Origi.

ARSENAL (4-2-3-1): Martinez; Bellerin, Holding, Mustafi, Kolasinac; Torreira, Willock; Maitland-Niles, Smith Rowe, Saka; Martinelli.