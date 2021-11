Liverpool-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIVERPOOL-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Arsenal

Liverpool-Arsenal Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Football (canai 203 e 241 satellite)

Sky Sport Football (canai 203 e 241 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Liverpool di Jurgen Klopp sfida in casa l'Arsenal di Mikel Arteta nel big match della 12ª giornata di Premier League. I Reds sono quarti in classifica con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i londinesi si trovano in 5ª posizione con 2 lunghezze di ritardo a quota 20, dopo un cammino con 6 vittorie, 2 pareggi e 3 k.o.

Le due squadre si sono affrontate complessivamente 118 volte nel massimo campionato inglese, 58 in Premier League e 60 nella vecchia First Division, con un bilancio che sorride ai Reds di 48 vittorie, 37 pareggi e 33 affermazioni dei Gunners. Anche considerando la sola Premier, il dato statistico non cambia, con 23 successi del Liverpool, 19 pareggi e 16 vittorie dell'Arsenal.

I Reds vengono da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle precedenti 4 gare, i Gunners hanno collezionato invece un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

La stella egiziana del Liverpool, Mohamed Salah guida la classifica marcatori della Premier League con 10 reti, mentre la rivelazione Smith Rowe e Pierre-Emerick Aubameyang sono i migliori realizzatori dell'Arsenal con 4 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Arsenal: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-ARSENAL

Liverpool-Arsenal si disputerà la sera di sabato 20 novembre 2021 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 59ª in Premier League fra le due formazioni, è previsto alle ore 18.30.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-ARSENAL IN TV

Il big match Liverpool-Arsenal sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella.

LIVERPOOL-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti Sky potranno seguire Liverpool-Arsenal, mediante Sky Go, anche in diretta streaming, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo secondo caso basterà scaricare prima la app per il proprio sistema operativo iOS o Android.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri clienti che acquistano il Pass Sport anche la visione delle partite di Premier League trasmesse dalla tv satellitare.

Grazie a Goal i lettori potranno seguire il big match di Premier League, Liverpool-Arsenal, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-ARSENAL

Klopp dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio: saranno sicuramente assenti Roberto Firmino, Elliott e Curtis Jones, mentre è probabile il forfait degli acciaccati Robertson, Milner, Naby Keita e Joe Gomez. Va invece verso il recupero Henderson, che potrebbe trovare regolarmente una maglia da titolare a centrocampo accanto al playmaker Fabinho e a Thiago Alcántara. Se non dovesse farcela spazio ad uno fra Oxlade-Chamberlain o Tyler Morton. In difesa, davanti ad Alisson, chance a sinistra per il greco Tsimikas, con Alexander-Arnold a destra e in mezzo la coppia formata da Matip e Van Dijk. In attacco Diogo Jota sarà il centravanti nel tridente con Salah e Mané.

L'articolo prosegue qui sotto

Meno problemi per Arteta, che dovrebbe puntare sul piano tattico sul 4-4-2. In attacco conferma per il tandem formato da Lacazette e Aubameyang. Saka e Smith Rowe saranno le due ali, con Lokonga e Thomas interni di centrocampo. Quest'ultimo non è tuttavia al meglio e se non dovesse farcela lascerebbe spazio ancora una volta a Maitland-Niles. In difesa coppia centrale formata da Ben White e Gabriel, mentre il giapponese Tomiyasu e Nuno Tavares agiranno da terzini. Fra i pali ci sarà Ramsdale. Out Kolasinac e Xhaka.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcántara, Fabinho, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané.

ARSENAL (4-4-2): Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares; Saka, Lokonga, Thomas, Smith Rowe; Lacazette, Aubameyang.