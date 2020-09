Liverpool-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Liverpool sfida l'Arsenal nel Monday Night del 3° turno di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LIVERPOOL-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 28 settembre 2020

28 settembre 2020 Orario: 21.15

21.15 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Liverpool di Jurgen Klopp, campione d' in carica, sfida in casa l'Arsenal di Miker Arteta nel Monday Night della 3ª giornata di Premier League.

Reds a punteggio pieno dopo le prime due giornate, con due vittorie in altrettante partite contro Leeds United e Chelsea, avvio convincente di torneo anche per i Gunners, che hanno battuto Fulham e West Ham nei due derby londinesi delle prime 2 giornate.

Liverpool e Arsenal si sono sfidate in tutto 112 volte nel massimo campionato inglese fra First Division e Premier League. Complessivamente sono 45 i successi del Liverpool, che conduce a livello statistico nella sfida, a fronte di 34 pareggi e 33 affermazioni londinesi. Nella sola Premier League, su 56 partite totali, il Liverpool si è imposto 21 volte, 19 sono stati i pareggi e 16 le vittorie dell'Arsenal.

Fra i Reds l'egiziano Mohamed Salah è al momento il miglior marcatore con 3 reti, mentre fra i londinesi spiccano le 2 reti di Alexandre Lacazette. In questa pagina tutte le informazioni su Liverpool-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-ARSENAL

Liverpool-Arsenal si giocherà la sera di lunedì 28 settembre 2020 nel palcoscenico di Anfield. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.15. Sarà il 113° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato inglese.

Il Monday Night Liverpool-Arsenal sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Il posticipo Liverpool-Arsenal sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le gare della Premier League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà inoltre ai lettori di seguire Liverpool-Arsenal anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal e le azioni salienti del match dal calcio d'inizio al fischio finale.

Klopp si affiderà al solito 4-3-3. Davanti il tridente titolare composto da Salah, Roberto Firmino e Mané. A centrocampo spazio al debuttante in Premier Thiago Alcántara in cabina di regia, con Henderson e Wijnaldum mezzali. In difesa appare difficile il recupero dell'acciaccato Joe Gomez: al suo posto, accanto a Van Dijk, sarà arretrato Fabinho, mentre Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini. Fra i pali ci sarà il brasiliano Alisson.

Arteta non potrà disporre per la sfida di Anfield di giocatori importanti quali Chambers, Martinelli e Mustafi. In forte dubbio anche Tierney per la fascia sinistra e Papastathopoulos in difesa. In attacco spazio al tridente composto da Willian, Lacazette e Aubameyang. A centrocampo Bellerín e Saka presidieranno le due fasce. Dietro, davanti al portiere Leno, linea a tre formata da Holding, David Luiz e Gabriel Paulista.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.

ARSENAL (3-4-3): Leno; Holding, David Luiz, Gabriel Paulista; Bellerín, Xhaka, Ceballos, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.