Liverpool-Arsenal 5-1: Triplo Firmino, Gunners travolti dai Reds

Il Liverpool domina l'Arsenal e lo batte per 5-1 nel big match di Anfield Road. Tripletta per Firmino, a segno anche Salah e Manè.

Il Liverpool si conferma sempre più capolista della Premier League battendo per 5-1 l' Arsenal nel big match di Anfield Road. Tripletta per Firmino , a segno anche Salah e Manè . In goal per i londinesi Maitland-Niles .

Klopp si affida ad Alisson in porta, difesa con Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson, centrocampo con Wijnaldum e Fabinho. Tris di trequartisti formato da Shaqiri, Firmino e Manè, Salah punta centrale.

L'Arsenal risponde con un 3-4-3. In difesa davanti a Leno troviamo Mustafi, Sokratis e Lichtsteiner. Centrocampo con Kolasinac e Maitland-Niles sugli esterni, Torreira e Xhaka in mediana. Tridente con Iwobi, Aubameyang e Ramsey.

I Gunners partono col piede giusto e su una disattenzione della difesa dei Reds passano in vantaggio con un tap-in di Maitland-Niles su assist di Iwobi. La reazione dei padroni di casa è veemente e porta nel giro di pochi minuti Firmino a siglare due reti; la prima sfruttando un rimpallo tra Mustafi e Lichtsteiner, la seconda al termine di una splendida azione personale.

Alla mezz'ora sale in cattedra Salah. L'egiziano prima serve al volo un perfetto assist a Manè per il 3-1 e prima della fine del tempo si procura (fallo di Sokratis) e realizza il calcio di rigore del 4-1.

La ripresa è pura accademia per la capolista, che riesce pure a trovare il goal del 5-1 grazie alla realizzazione dagli 11 metri di Firmino, che in questo modo firma la sua personale tripletta e si porta a casa il pallone.