Liverpool, Alisson si allena da solo al centro d'allenamento a Melwood

Mentre anche la Premier League è sospesa, così come quasi tutti i campionati d'Europa, Alisson ha parlato in un video pubblicato su Instagram da 'Triple Comunicação'.

L'estremo difensore della squadra di Klopp ha rivelato a sorpresa che, nonostate l'isolamento imposto a tutti, lui è l'unico calciatore del autorizzato ad allenarsi al centro di Melwood.

"L'orientamento del club è di far restare tutti a casa. Nel mio caso è un po particolare, perché vengo da un infortunio. Grazie al cielo, non è un infortunio molto grave. Ma ogni infortunio ha bisogno di cure e ho continuato i trattamenti al centro anche in questi giorni. Non ho alcun contatto con i miei compagni di squadra, poiché tutti sono a casa. Gli unici contatti che ho sono con il fisioterapista e l'allenatore dei portieri che svolgono alcuni specifici lavori di riabilitazione".

"E in queste situazioni, prendiamo anche tutte le precauzioni necessarie, come l'igiene delle mani, non toccare il viso, non toccare la bocca, il naso, gli occhi. Proviamo anche a parlare un po' a distanza. Oltre a loro, non ho alcun contatto con nessun altro. La mia routine è molto definita. Esco di casa, vado al centro, finisco il trattamento, torno a casa e resto a casa in questo momento di autoisolamento".