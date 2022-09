Liverpool-Ajax dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nel gruppo del Napoli di scena l'incontro tra Liverpool e Ajax: come seguire la sfida in diretta e le formazioni per la sfida in terra britannica.

LIVERPOOL-AJAX: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Liverpool-Ajax

Liverpool-Ajax • Data: martedì 13 settembre 2022

martedì 13 settembre 2022 • Orario: 21:00

21:00 • Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 254, Infinity+

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 254, Infinity+ • Streaming: SkyGo, NOW, Infinity+

Un primo match decisamente diverso per Liverpool e Ajax, agli opposti dopo i primi 90 minuti di gioco. I Reds hanno perso in maniera roboante all'esordio contro il Napoli, capace di superare la squadra di Klopp per 4-1. I Lancieri, invece hanno sconfitto 4-0 il Rangers.

L'Ajax a caccia della prima vittoria contro il Liverpool da dicembre 1966, quando ha trovato il successo per 5-1 in Coppa dei Campioni.

La formazione olandese non ha vinto nessuna delle ultime cinque gare di Champions League contro squadre inglesi, un pari e quattro sconfitte.

Liverpool e Ajax si sono affrontate in Champions League, nel 2020/21, con i Reds che hanno vinto entrambe le partite per 1-0, in casa e fuori. Anche in quel caso nella fase a gironi.

In questa pagina trovate tutte le informazioni necessarie per arrivare pronti a Liverpool-Ajax: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-AJAX

DOVE VEDERE LIVERPOOL-AJAX IN TV

Liverpool-Ajax è trasmesso in diretta tv da Sky ed Infinity+. Nel primo caso i canali di riferimento sono Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254. Nel secondo basterà accedere all'app sulle smart tv per assistere all'incontro tra inglesi ed olandesi.

LIVERPOOL-AJAX IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Liverpool ed Ajax potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso l’app di SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati e fruibile attraverso il download su tutti i dispositivi.

L’alternativa è NOW, acquistando uno dei pacchetti che offra il meglio del calcio internazionale, o Infinity+. La sfida di Champions League può essere vista via tablet, pc, smartphone e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Ancora da annunciare telecronista e seconda voce del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire avvicinamento e momenti salienti di Ajax-Liverpool: prepartita, formazioni ufficiali e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-AJAX

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliot, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.