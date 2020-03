Liverani contro la Lega: "Meno partite vere a fine stagione"

Un momento difficile per tutto il calcio italiano a causa dell'emergenza Coronavirus, dopo le dure parole delle ultime ore Fabio Liverani torna a commentare le decisioni prese dalla Lega sulle numerose partite rinviate.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore giallorosso spiega il suo punto di vista al termine di - :

"Nel calcio dovrebbero essere prese decisioni in tempi e modi giusti. Ci sono gerarchie, il Governo ha preso una decisione giovedì e deve valere per tutte le squadre. La Lega fa da garante per venti squadre, non per quattro o cinque".