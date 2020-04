Liverani piace al Cagliari: può essere il sostituto di Zenga

Se Walter Zenga non dovesse essere confermato per la prossima stagione, il Cagliari ha già il possibile sostituto: il leccese Fabio Liverani.

Strano il destino di Walter Zenga: ha preso il posto di Rolando Maran sulla panchina del ma deve ancora esordire con la sua nuova squadra, a causa della paralizzazione del calcio imposta dall'emergenza Coronavirus.

L'ex tecnico del , poi, rischia addirittura di avere un... fantasma a vegliare sulla sua panchina: quello di Fabio Liverani, attuale condottiero del , che secondo 'Sky Sport' piace e non poco al Cagliari in vista della prossima stagione.

Se Zenga non dovesse convincere, insomma, il Cagliari potrebbe avere già chiaro il nome del suo sostituto in rossoblù. Fermo restando che, naturalmente, sia la chiusura di questo campionato che l'inizio del prossimo non hanno ancora una data certa.

Quanto a Liverani, si tratta di uno dei volti nuovi proposti dalla nella prima parte della stagione. Il suo Lecce è quartultimo, ma ha messo in mostra un gioco interessante e zero paura anche contro le grandi. E la dirigenza del Cagliari se n'è resa conto.