Liverani duro con Balotelli: "Sono di colore, ma non ho mai subito dei 'buu'"

Quella che al Rigamonti ha visto protagoniste e , è stata una partita che ha messo in palio una posta pesante e che a tratti è stata molto nervosa.

I cartellini gialli estratti nel corso dei 90’ dall’arbitro Irrati sono stati ben dieci e nel primo tempo c’è stato anche spazio per un acceso confronto tra Mario Balotelli e Fabio Liverani.

Il tecnico del salentini è andato su tutte le furie dopo un fallo commesso da Balotelli ai danni di Rispoli e lo stesso Super Mario si è poi rivolto all’allenatore portando il dito alla bocca per zittirlo. La situazione, dopo l’intervento anche del quarto uomo, è poi tornata alla normalità, ma a Liverani la cosa non è evidentemente piaciuta.

Parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, l’allenatore del Lecce ha criticato gli atteggiamenti in campo di Balotelli.

“Ognuno di noi ha la sua storia. Io sono su questi campi da vent’anni, anche io sono di colore ma non ho mai preso un ‘buu’ in nessuno stadio d’ . Su di me nessuno può strumentalizzare. La cosa finisce là, però ci vuole educazione. Io non porto rancore per nessuno, ma tutti hanno gli occhi e si può avere un comportamento meno furbo. Sul campo bisogna saper fare e saperci stare”.