Livaja croce e delizia in Conference: assist, ammonizione e autogoal contro il Villarreal

L'ex attaccante dell'Inter fa tutto nel giro di 19': assist a Biuk, giallo per una manata a Morlanes e clamoroso autogoal.

Notte di Conference League, notte dalle emozioni contrastanti per Marko Livaja.

L'ex attaccante di Inter, Empoli e Atalanta si è reso protagonista (nel bene e nel male) in occasione della gara d'andata del turno preliminare che ha visto il suo Hajduk Spalato, impegnato al cospetto del Villarreal, semifinalista dell'ultima Champions League.

Il croato, infatti, si è preso la scena nel giro dei primi 19' di gioco: pronti via e il classe 1991 ha fornito l'assist per l'illusorio vantaggio targato Biuk, poi però è arrivato il cartellino giallo per una manata piuttosto ingenua (e scomposta) nei confronti di Morlanes.

Finita qui? Ovviamente no, perché dopo il pareggio, il 'Sottomarino giallo' è passato in vantaggio grazie ad una goffa autorete dello stesso Livaja che, di testa, ha beffato il proprio portiere Kalinic sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Un errore che ha inevitabilmente spianato la strada agli uomini di Emery che prima dell'intervallo hanno trovato anche il terzo e il quarto goal.

La partita si è poi chiusa sul risultato finale di 4-2 e la seconda rete croata è stata realizzata su rigore da Marco Fossati, attaccante nostrano che ha vestito le maglie di Monza, Verona, Cagliari, Perugia, Bari, Ascoli e Latina.