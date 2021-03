Lituania-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lituania e Italia si sfidano nella terza giornata di qualificazione ai Mondiali 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

LITUANIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 31 marzo 2021

31 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre)

Rai Uno (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) Streaming: Rai Play

Terza uscita per la Nazionale Azzurra nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022. L’Italia, dopo le partite contro Irlanda del Nord e Bulgaria, torna in campo per affrontare la Lituania: obiettivo, terza vittoria in altrettante gare per la formazione di Mancini.

Il match, valido per la terza giornata delle qualificazioni europee vedrà opposte le due formazioni che sono state inserite nel Gruppo C al pari appunti di Irlanda del Nord, Bulgaria e Svizzera. Quest'ultima sarà la grande avversaria per i Mondiali, viste le due vittorie delle prime due partite.

Quello che andrà in scena sarà il settimo confronto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride agli Azzurri in virtù delle quattro vittorie ottenute a fronte di due pareggi.

L’ultima sfida tra le due squadre risale al 6 giugno 2007 quando a Kaunas, in una gara di qualificazione a Euro 2008, fu l’Italia ad imporsi per 2-0 grazie ad una doppietta di Fabio Quagliarella.

ORARIO LITUANIA-ITALIA

Lituania-Italia si giocherà il 31 marzo 2021 all’LFF stadionas di Vilnius. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

La sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati del Mondo del 2022 che vedrà protagoniste Lituania e Italia sarà trasmessa in diretta e esclusiva dalla Rai sulla rete ammiraglia Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre).

L’inizio del collegamento con Vilnius è preciso alle 20.30.

sarà trasmessa anche in streaming e sarà visibile in chiaro attraverso RaiPlay . Si potrà dunque seguire la sfida attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.Coloro che fossero impossibilitati a seguirein tv o in streaming hanno un’altra opzione per non perdersi nulla della sfida:. Vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match degli Azzurri dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Mancini potrebbe riproporre Acerbi al fianco di Bonucci, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie della difesa. In porta ancora Donnarumma, con Locatelli pronto a partire dal 1' in mezzo al campo dopo il goal alla Bulgaria. A centrocampo anche Barella e Verratti, tridende composto da Chiesa, Insigne e probabilmente Bernardeschi da 'falso nove'.

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.