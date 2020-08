Lite tra Bruno e un tifoso del Pescara: 22enne in ospedale

Secondo quanto raccontato dal tifoso del team abruzzese, dopo un insulto al centrocampista la reazione sarebbe stata due pugni al volto.

Sono giorni importanti in casa , visto il playout che attende i Delfini venerdì 14 agosto. Dopo il pari dell'andata contro il , ci si gioca la permanenza in Serie B. Tensione al massima e pesante lite sul lungomare cittadino tra Alessandro Bruno e un tifoso locale.

Un 22enne tifoso del Pescara, secondo quanto evidenziato dallo stesso, avrebbe insultato Bruno, portando l'ex a scendere dalla sua vettura e aggredirlo con due pugni al volto e un forte schiaffo alla nuca, con conseguente distruzione degli occhiali da sole.

Bruno, genero del presidente del Pescara, Sebastiani, secondo il tifoso ha causato una policontusione nell’arcata zigomatica sinistra:

Altre squadre

"Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato. Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo".

Poi il fatto:

"Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha dato uno schiaffo dietro alla testa e infine un altro pugno sempre sullo stesso punto".

Il 22enne tifoso è rimasto stupito da sè stesso e da Bruno:

"Sono rimasto incredulo e stordito, non sono un tipo che cerca guai. Frequento lo stadio, ma prima d’ora non mi ero mai permesso di insultare nessuno".

Dopo essere tornato a casa ha notato un gonfiore al labbro e diversi giramenti di testa, per cui si è recato all'ospedale, deciso a presentare denuncia contro il centrocampista del Pescara, tornato in squadra nel 2019 dopo aver giocato con gli abruzzesi anche in .