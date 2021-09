Lite Spalletti-Allegri in sala stampa dopo Napoli-Juve: "Non farmi la morale"

Alta tensione tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Napoli. Il tecnico azzurro a quello bianconero: "Ho sempre perso...".

Napoli-Juventus ad alta tensione. Non tanto in campo, dove i giocatori delle due squadre hanno dato vita a una sfida intensa, ma corretta. È fuori, dopo il 90', che gli animi si sono scaldati davvero. I protagonisti? I due allenatori: Luciano Spalletti da una parte, Massimiliano Allegri dall'altra.

Lite furibonda Spalletti Allegri — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 11, 2021

Entrambi toscani, entrambi abituati a dire quel che passa loro per il cervello. Specialmente dopo una partita così tesa, risolta da un guizzo vincente di Kalidou Koulibaly a cinque minuti dalla fine. La lite tra Spalletti e Allegri è avvenuta nella sala stampa del Diego Maradona, dove entrambi si sono recati per la classica conferenza post partita. E una frase in particolare, rivolta dall'allenatore del Napoli a quello della Juventus, è risuonata alta:

"Cazzo, ho sempre perso... è la prima volta che vinco e mi fai la morale?".

Secondo 'Sky Sport', la tensione tra Allegri e Spalletti potrebbe essere nata da alcune lamentele rivolte da quest'ultimo nei confronti del direttore di gara, Massimiliano Irrati di Pistoia. Allegri non avrebbe gradito e lo avrebbe fatto presente al collega, scatenando la sua reazione e dando vita a un diverbio ad altissima tensione.

