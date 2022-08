Lite Montella-Balotelli, il tecnico dopo la sfuriata: "Finita lì, ma da lui mi aspetto di più"

L'allenatore italiano dell'Adana Demispor ha parlato dopo il diverbio in campo con Mario Balotelli al termine della sfida vinta con l'Umraniyespor.

Uno scontro tutto italiano in salsa turca. L'Adana Demirspor vince ma al fischio finale della sfida contro l'Umraniyespor si alzano i toni tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli.

Un diverbio tra il tecnico e l'attaccante dell'Adana che per poco non è sfociato in uno scontro fisico. La furia di Montella è stata placata solamente grazie all'intervento di alcuni dei suoi collaboratori, che lo hanno separato da Balotelli. L'ex allenatore del Milan - tra le altre - ha puntato il dito contro il suo calciatore, prima di una serie di grida tra i due.

Una discussione in cui i toni si sono alzati anche a causa di un gesto o una reazione dell'attaccante, che ha fatto ancor di più surriscaldare il tecnico.

Il motivo della lite? Una palla persa negli ultimi minuti da Balotelli, che ha preferito non passarla a un compagno, rischiando di causare il goal degli avversari.

"Posso dire che da Balotelli ci aspettiamo di più. Poi l'adrenalina può far dire altre cose, ma sono cose che succedono in campo e per me è finita lì".

Caso chiuso, almeno per Montella, che ha chiarito la situazione ai microfoni dei media turchi al termine dell'incontro.

Balotelli non sta vivendo un buon momento in questo avvio di stagione. L'attaccante italiano classe 1990 aveva disputato appena 26 minuti prima della sfida di ieri ed è ancora a secco.

A preoccupare l'ex - tra le altre - Inter e Milan è l'arrivo dell'attaccante russo Artem Dzyuba, che sembra già avanti a Balotelli nelle gerarchie di Montella.