Lite Conte-Agnelli, la Procura Federale apre un'inchiesta

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la Procura Federale ha avviato un'inchiesta sul caso Conte-Agnelli: convocato il quarto uomo Chiffi.

Se il Giudice Sportivo non ne ha fatto il minimo accenno nel comunicato emesso poco fa, la Procura Federale ha deciso di operare diversamente per quanto concerne il controverso episodio che ha visto protagonisti Antonio Conte e Andrea Agnelli all'Allianz Stadium martedì sera.

Stando a quanto riportato dall'ANSA, Giuseppe Chinè ha avviato un fascicolo per fare maggiore chiarezza sui concitati eventi di Juventus-Inter, con particolare attenzione al litigio a distanza tra il presidente bianconero e il tecnico nerazzurro.

Nel mirino della Procura Federale anche l'atteggiamento tenuto da altri dirigenti che potrebbero andare incontro a sanzioni come l'inibizione, più grave della semplice ammenda economica da patteggiamento.

Come filtra da ambienti della Procura, il primo ad essere convocato per un'audizione è Daniele Chiffi, quarto uomo della convulsa serata dell'Allianz Stadium. In seguito potrebbero essere ascoltati anche gli altri presenti tra panchine e tribuna.