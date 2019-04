Lite con Adani, Allegri furioso in mix-zone: "Non parlo più con nessuno"

Nonostante lo Scudetto già matematicamente conquistato e un buon pareggio sabato sera, al termine di - , Allegri ha lasciato 'San Siro' furioso.

Tutto è iniziato ai microfoni di 'Sky' quando il tecnico bianconero ha avuto un duro scontro con Lele Adani , ex difensore e oggi opinionista in .

"Io sono un pratico, non sono un teorico. Voi siete teorici. Tu sei il primo che legge libri e di calcio non sa niente. Non hai mai neanche allenato, ma cosa hai provato? Sei lì dietro e non sai niente. Ora parlo io e stai zitto".