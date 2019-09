L'Italia si qualifica agli Europei se... le combinazioni del prossimo turno

Italia vicinissima alla qualificazione matematica all'Europeo 2020: due casi favorevoli agli azzurri per staccare il pass nel prossimo turno.

L' batte anche la Finlandia e centra la seconda vittoria in trasferta consecutiva, la sesta in altrettante partite nel girone J. Il prossimo turno può già diventare decisivo per gli azzurri, che potrebbero staccare il pass per la matematica qualificazione all'Europeo 2020.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le prime due classificate si qualificano alla fase finale: dunque l'Italia è davvero a un passo, forte del primato a 18 punti, sei lunghezze sulla Finlandia e nove sull'Armenia a quattro giornate dal termine del girone.

Di seguito le due combinazioni utili alla squadra di Mancini per poter ottenere la certezza artimetica già nel prossimo turno all'Olimpico contro la Grecia.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ITALIA SI QUALIFICA SE...

Vince contro la Grecia e la Finlandia perde in casa della .

Vince contro la Grecia e l'Armenia non vince in casa del Liechtenstein.

Serve sicuramente una vittoria in casa contro la Grecia per poter sperare di festeggiare la qualificazione agli Europei 2020 con ben tre giornate di anticipo. Se infatti la Finlandia dovesse perdere sarebbe sicuramente dietro agli azzurri, anche se dovesse vincere le ultime tre, a causa degli scontri diretti.

Se l'Armenia non dovesse vincere e gli azzurri dovessero battere la Grecia, la squadra di Mancini sarebbe aritmeticamente davanti agli armeni fino alla fine dei giochi, assicurandosi dunque almeno il secondo posto.