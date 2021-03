L'italia sfida Baraclough: il giocatore più scarso nella storia di FIFA

L'attuale CT dell'Irlanda del Nord vanta un primato molto particolare: è stato il calciatore inserito nel videogioco con la valutazione più bassa.

Italia contro Irlanda del Nord, confronto dal blasone impari. Da un lato un allenatore vincente come Roberto Mancini, con un carriera costellata di trionfi sia da calciatore che da tecnico. Dall'altro Ian Baraclough, che di record ne ha pochi, ma uno in particolare: essere stato il calciatore più scarso nella storia del videogioco FIFA.

Bisogna tornare indietro di una decina d'anni, a FIFA10, e cercare nella rosa dello Scunthorpe, club che in quell'anno disputava la Championship, la seconda divisione del calcio inglese. Baraclough però non faceva parte della rosa: era infatti un assistente dell'allenatore Nigel Adkins. Ma nel videogiooco ci è finito comunque come giocatore.

Come raccontato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex esterno di fascia sinistra è al centro di una leggenda che non è testimoniata da video o foto online, ma tramandata, proprio come un tempo. Un tiro perfetto col suo mancino in allenamento, pootenza e precisione che dalla panchina hanno fatto finire la palla direttamente in porta, tra lo stupore generale.

Per questo i creatori di FIFA decisero di inserirlo comunque nel gioco. Con valutazioni (dall'1 a 99) certamente particolari: nessuna sopra l'11, tranne una, il tiro, uno spaventoso 88. Per un overall complessivo di 25, ben sotto la media.

Già dall'anno successivo di Baraclough nel videogioco non c'è traccia. Ha iniziato il percorso da allenatore, che oggi lo ha portato sulla panchina dell'Irlanda del Nord, dopo anni alla guida dell'Under 21. Anche se per tanti rimarrà affettuosamente un calciatore, per la precisione il più scarso di un gioco che farà storia.