L'Italia macina record: Austria ko e 12° successo di fila per Mancini

Con la vittoria contro l'Austria, gli Azzurri migliorano la precedente striscia di 11 vittorie consecutive ottenuta nel 2019 sempre con Mancini Ct.

L' Italia non si ferma. Il successo maturato ai tempi supplementari contro l' Austria ha consentito alla truppa guidata da Roberto Mancini di spingersi sino al traguardo dei quarti di finale di Euro 2020 .

In attesa di conoscere chi tra Belgio o Portogallo rappresenterà il prossimo ostacolo che conduce verso la Final Four di Wembley, la Nazionale porta a casa il quarto successo su quattro in questa edizione dei tornei.

L'unica formazione al via della rassegna ad aver centrato il quattro su quattro alla voce 'vittorie' in attesa di capire come andrà l'ottavo di finale di Belgio e Olanda, anch'esse protagoniste di un percorso netto durante la fase a gironi.

Se l'appetito vien mangiando, la vittoria di misura contro l'Austria ha permesso di ritoccare una striscia record che resisteva dal 2019: le reti di Chiesa e Pessina hanno griffato il 12° successo consecutivo. Migliorato il precedente primato (11) fatto registrare due anni fa sempre con il Ct jesino al timone tricolore.

'Filotto' inaugurato l'11 novembre 2020 con il 4-0 all'Estonia, seguito poi dalle affermazioni contro Polonia, Bosnia, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania, San Marino, Repubblica Ceca, fino ai quattro squilli a Euro 2020 contro Turchia, Svizzera, Galles e Austria.

La speranza di tutto il popolo italiano è che venerdì prossimo all'Allianz Arena di Monaco Baviera è che lo si possa ritoccare ulteriormente.