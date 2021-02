L'Italia Femminile travolge Israele: 12-0 e qualificazione agli Europei

Ne bastavano due, ne sono arrivati dodici. L'Italia Femminile vola agli Europei del 2022 travolgendo il malcapitato Israele. Grandi protagoniste della gara la juventino Barbara Bonansea, la viola Daniela Sabatino e la rossonera Giacinti, tutte con una doppietta a testa.

Le Azzurre hanno letteralmente dominato una partita senza storia, tanto che dopo appena 13 minuti l'Italia era già avanti di tre goal con le reti di Giacinti, Bonansea e di nuovo Giacinti.

Alla mezz'ora il risultato è di 5-0, mentre prima dell'intervallo arrivano altri due goal dell'Italia, uno su rigore trasformato da Rosucci.

Nella ripresa le Azzurre controllano senza problemi la gara e realizzano ancora 5 goal. L'Italia Femminile vola così agli Europei che si terranno dal 6 a l 31 luglio 2022 in Inghilterra.

Grande la soddisfazione espressa al termine della partita dalla CT Bertolini, che ha già guidato l'Italia agli ultimi Mondiali.

"Questa qualificazione ce la siamo costruita nella gara di ritorno in Danimarca, con quel pareggio prezioso che ci ha permesso di affrontare questa partita nelle migliori condizioni. Le ragazze sono state brave perché non è scontato vincere con tanti gol in una sfida internazionale. Israele si è presentata con la selezione U19".