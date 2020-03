L'Italia femminile è bloccata in Portogallo: voli sospesi per il coronavirus

Le Azzurre si ritirano dall'Algarve Cup ma il loro rientro in Italia è slittato. Il Portogallo infatti ha chiuso i voli per il nostro Paese.

L'emergenza coronavirus ha ormai travolto anche il mondo del calcio, a tutti i livelli. Le ultime a farne le spese sono le calciatrici dell' femminile che attualmente sarebbero ancora bloccate in .

La nostra Nazionale era partita per partecipare alla prestigiosa Algarve Cup ma, dopo l'aggraversi della situazione sanitaria, è stato deciso di non scendere in campo nella finale contro la e fare rientrare subito le ragazze di Milena Bertolini in Italia.

Il Portogallo però nel frattempo, così come la , ha chiuso i voli diretti nel nostro Paese proprio a causa dell'emergenza coronavirus e dunque l'aereo che sarebbe dovuto partire stamattina alle 9 con giocatrici e staff non è mai partito da Faro.

Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera' attualmente la Federazione sta studiando una soluzione per riportare le Azzurre in Italia magari tramite uno scaldo intermedio su Ginevra, da dove poi finalmente il gruppo raggiungerebbe il nostro Paese.