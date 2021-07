L'Italia nelle mani di Gigio Donnarumma: aggrappati alla sua sicurezza

L'Italia in festa per il raggiungimento della finale di Euro 2020 si aggrappa a Gigio Donnarumma, simbolo della serata, ma non solo.

Avere 22 anni ed essere attualmente il miglior portiere italiano, guida, tra i pali, della Nazionale a Euro 2020, deve essere proprio una sensazione niente male. Gigio Donnarumma ce l'ha fatta: sempre supportato dai compagni, difeso il più delle volte nel migliore dei modi da Bonucci e Chiellini. Alla fine, però, solo: perché ai rigori ti ritrovi così. A parlare con te stesso, a sfidare l'avversario che ti sta davanti. Spinto sì da una curva che tifa per te: ma comunque solo.

Ed è nella solitudine che Donnarumma ha preso sulle spalle, larghe, l'Italia, ben prima della serata di Wembley: perché, diciamolo forte e chiaro. Preparare gli Europei con il ritmo incessante delle notizie sul tuo conto, scandite lentamente da polemiche di cuore e d'animo, quelle dei tifosi, legate a stretto giro alla delusione per alcune scelte che hai preso e che volente o nolente faranno del male a qualcuno, sì insomma non è semplice. Anzi.

Ha neutralizzato le critiche, messo a tacere i rumori fastidiosi, silenziati a tempo indeterminato: ha sempre pensato all'Italia di Roberto Mancini, a un percorso che lo ha visto protagonista sin da subito con parate che confermano il livello del giocatore in questione. Donnarumma non può essere discusso.

Né ora, né in futuro: ben al di là di qualsiasi scelta personale relativa alla sua carriera. Non è un tema strettamente sportivo, né attuale: nella solitudine, camminando verso la porta questa sera, avrà pensato ad alcuni frangenti in cui quei pali si sono trasformati in un portale che divide i sogni dalla realtà.

Avrà ripensato a Sinisa Mihajlovic, all'esordio in Serie A. Avrà pensato a parate pesanti ai rigori, decisive: e sì, perché no, si sarà stretto nei ricordi più difficili, come il lancio di banconote agli Europei U21 del 2017. Perché anche quello pesa, per crescere.

Non arrivi a notti del genere altrimenti: non puoi caricarti una Nazionale sulle spalle, senza la piena consapevolezza delle gioie e della sofferenza. L'Italia sa di essere al sicuro per tanti, ma tanti anni: lo ha compreso ben prima delle parate a Lukaku e De Bruyne contro il Belgio, perle d'anticipo rispetto ai salvataggi contro la Spagna (su tutti, quello su Dani Olmo). Lo ha compreso ancor prima che scendesse sul rettangolo verde contro la Turchia: quando, insomma, ha liberato il campo dalle polemiche, puntando tutto sul presente.

A tu per tu con la parte più segreta di "Gigio" ragazzo, prima del rigore di Alvaro Morata Donnarumma non può aver ignorato il pensiero di esserci. E da solo si è scoperto spinto: da un gruppo, il suo, dalla tifoseria, dal Paese intero. Aggrappato al miglior portiere italiano, attualmente, e alla sua sicurezza. Ora, oggi e domani.