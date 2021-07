L'Italia al Quirinale, Chiellini: "Vittoria dedicata a Davide Astori, lo avremmo voluto qui con noi"

L'Italia è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Mancini: "Abbiamo scritto una delle pagine più belle del calcio italiano".

L' Italia è campione d'Europa. Gli Azzurri hanno fatto rientro a casa tenendo ben saldo tra le mani un trofeo che mancava dal lontanissimo 1968. La nazionale di Roberto Mancini, infatti, è rientrata a Roma in mattinata dopo la notte trionfale di Wembley e alle ore 17.00 verrà ricevuta al Palazzo del Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia è iniziata sulle note dell'Inno di Mameli, seguito da una rassegna delle immagini più belle relative al trionfo di Wembley. Poi sul palco è salito il Ct Roberto Mancini che al cospetto del Capo di Stato italiano ha espresso tutta la sua emozione per l'impresa azzurra a Wembley:

"Siamo orgogliosi di essere qui al Quirinale. Ringrazio Mattarella per essere stato il primo tifoso della Nazionale. Abbiamo costruito una delle più belle pagine della storia del calcio. Dedichiamo la vittoria agli italiani. Abbiamo costruito una delle più belle pagine della storia del calcio. Dedichiamo la vittoria agli italiani".

A fare eco al Ct jesino ci ha pensato Giorgio Chiellini che ha voluto dedicare la vittoria a Euro 2020 a Davide Astori, scomparso nel 2018:

"Vogliamo dedicare la vittoria al presidente Mattarella, a tutti gli italiani e a Davide Astori. Davide è sempre presente nei nostri pensieri e oggi lo avremmo voluto qui con noi. Questo successo è una vittoria di gruppo, di chi è riuscito ad anteporre il bene collettivo al singolo. Non siamo qui perché abbiamo segnato un rigore in più, ma perché abbiamo creduto nei valori dell'amicizia".

In chiusura non poteva mancare il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha celebrato il trionfo italiano dopo aver presenziato ieri sera a Wembley ringraziando Mancini e lo staff azzurro per il grande lavoro svolto:

"Oggi è il giorno degli applausi. Ieri abbiamo seguito con il presidente Gravina la vittoria della Nazionale. Ieri sera avete meritato di vincere ben al di là dei rigori: perché avete disputato la partita con due difficoltà ulteriori: il tifo a sfavore in uno stadio come quello di Wembley e il goal subito a freddo. E' stata un'impresa meritata. Avete mostrato un grande gioco ma soprattutto grande armonia di squadra anche fuori dal campo. I complimenti vanno a Roberto Mancini. Ha sempre avuto fiducia in questo gruppo. Grazie anche allo staff e a Gianluca Vialli".

Una menzione speciale anche per Gianluigi Donnarumma, premiato come miglior giocatore del torneo, e per Leonardo Spinazzola infortunatosi gravemente contro il Belgio dopo un fase iniziale di torneo disputata ad altissimi livelli: