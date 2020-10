Liste Lazio: Radu fuori in Serie A, Vavro da quella Champions

La Lazio comunica insieme la lista per la Serie A e quella per la Champions League: hanno delle differenze importanti. In campionato senza Radu.

La annncia contemporaneamente, al contrario delle altre squadre, le liste per la e per la , come di consueto al termine del calciomercato. Ebbene, qualche sorpresa di rilievo c'è.

In Serie A non compare un pezzo da novanta come Stefan Radu (infortunatosi domenica contro l' ), mentre c'è in Champions League. Assente anche il capitano Lulic (annunciato escluso da entrambe le liste). In Serie A non c'è nemmeno Bastos, mentre compare Vavro, che a sua volta non è presente per la Champions League.

Questa la lista per la Serie A che ha annunciato la Lazio:

Portieri : Reina, Strakosha

Difensori : Acerbi, Anderson, Fares, Hoedt, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro

Centrocampisti : Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti : Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

Questa invece la lista UEFA valida per la fase a gironi della Champions League:

Portieri : Reina, Strakosha

Difensori : Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu

Centrocampisti : Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira

Attaccanti : Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi