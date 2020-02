La lista UEFA del Napoli: esclusi Malcuit, Younes e Ghoulam

Il Napoli ha consegnato la lista per la fase a eliminazione di Champions: dentro Lobotka e Demme, fuori Ghoulam, Malcuit e Younes.

Tempo di liste UEFA. E di esclusioni, anche pesanti. Tocca al , che ha consegnato l'elenco dei calciatori che potrà utilizzare nella fase a eliminazione diretta di .

Presenti due volti nuovi rispetto alla lista per i gironi: sono Stanislav Lobotka e Diego Demme, i due acquisti invernali del club partenopeo, utilizzabili sin da subito da Gattuso non soltanto in campionato ma, appunto, anche a partire dagli ottavi di finale di Champions contro il .

Le esclusioni, invece, sono principalmente due: quelle di Faouzi Ghoulam e di Amin Younes. Ormai lontano dai progetti del Napoli l'ex terzino del , così come il tedesco, rimasto nonostante le tante richieste ricevute a gennaio.

La terza esclusione, ancor più preventivabile delle altre due, è quella di Kevin Malcuit: il terzino francese è ai box da mesi a causa della rottura del crociato e, dunque, è stato sacrificato dal Napoli, che non l'ha inserito in lista.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.