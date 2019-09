Lista UEFA Lazio: esclusi gli 'esuberi' Durmisi, Lukaku e André Anderson

Tre assenti nella lista consegnata dalla Lazio per l'Europa League: Durmisi, Jordan Lukaku e André Anderson. Tutti sono fuori dai piani di Inzaghi.

Tempo di liste UEFA, tempo di esclusioni. Non particolarmente eccellenti, nel caso della , che ha comunicato i nomi dei giocatori che non potranno scendere in campo in : Riza Durmisi, Jordan Lukaku e André Anderson.

Sono loro tre gli esclusi biancocelesti, nel giorno in cui i club devono presentare la lista per Champions ed Europa League. Nessuna sorpresa, come detto, in quanto tutti e tre sono fuori dai piani tecnico-tattici di Simone Inzaghi.

Durmisi, addirittura, era stato a un passo dall'addio a gennaio, prima che la trattativa tra Lazio e sfumasse. Lukaku era già del , ma anche in questo caso tutto è saltato. E André Anderson è tornato dal prestito alla , altro club della galassia lotitiana. Insomma, i classici 'esuberi'.