Lista UEFA Juventus: Mandzukic verso l’esclusione, ballottaggio tra Ramsey ed Emre Can

La Juventus dovrà presentare nelle prossime ore la Lista UEFA: ci sarà Rugani, Mandzukic verso l’esclusione. Matuidi supera Emre Can e Ramsey.

Quella che si è presentata ai blocchi di partenza di questa stagione, è una che può contare su una rosa quanto mai ricca. Chiusa la finestra estiva di calciomercato senza scossoni dell’ultimo giorno, il club bianconero ha messo disposizione di Maurizio Sarri un gruppo eterogeneo, fortissimo e composto da elementi che in sarebbero tutti titolari ovunque.

Un vantaggio non da poco visto che i prossimi mesi saranno densi di impegni, ma c’è anche un piccolo problema da affrontare: quello legato alla compilazione della Lista UEFA.

Entro le ore 24.00 di oggi infatti, la Juventus dovrà consegnare l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla e, comunque vada, ci saranno degli scontenti e delle esclusioni eccellenti. La UEFA consente di presentare una lista che comprenda i nomi di 25 elementi ma, considerando che il club bianconero ha un solo calciatore cresciuto nel proprio vivaio ( Pinsoglio ) il numero dovrà per forza di cose scendere a 22.

A breve giro di posta sarà chiaro chi dei 26 ad oggi a disposizione di Sarri resterà fuori e, sebbene alcune esclusioni siano già certe, restano ancora alcuni nodi da risolvere. Nella Lista UEFA della Juventus non ci saranno certamente Pjaca e Perin perché alle prese con infortuni che li costringeranno ancora per diverso tempo ai box. Stesso discorso per Chiellini che, a causa della rottura del crociato riportata pochi giorni fa, non sarà a disposizione per molti mesi.

L’uscita dalla lista del capitano bianconero favorisce Rugani che, dato inizialmente come più che probabile escluso, dovrebbe andare ad infoltire il pacchetto di centrali difensivi al momento composto da Bonucci, Demiral e De Ligt.

Chi dovrebbe aggiungersi al gruppo di coloro che nella lista non ci saranno è Mario Mandzukic . Considerato intoccabile fino a pochi mesi fa, l’attaccante croato è stato dato in uscita nel corso di tutto il periodo estivo, non è sceso in campo nei primi due turni di campionato, ha perso posizioni su posizioni nelle gerarchie di Sarri ed inoltre sembra tra i maggiori indiziati a lasciare la Juventus a gennaio. La sua esclusione vorrebbe dire che saranno nel gruppo scelto dal tecnico bianconero sia Dybala che Higuain (dato per partente è in realtà una delle grandi sorprese di inizio stagione).

I dubbi più importanti riguardano il centrocampo. Fino a poche settimane fa, Matuidi sembrava il maggiore indiziato per l’esclusione, l’esperto giocatore transalpino si è però guadagnato non poco spazio nelle prime uscite. Resterebbero quindi Khedira (che sembra intoccabile), Pjanic e Rabiot (certi di esserci) e Bentancur , Emre Can e Ramsey . Di questi ultimi tre il gioiello uruguaiano sembra il più certo di farcela perché quello più adatto per recitare il ruolo di ‘vice Pjanic’ (ma potrebbe essere clamorosamente in ballottaggio), mentre il tedesco ed il gallese sono quelli a maggior rischio. Emre Can non è un titolarissimo, mentre Ramsey , alle prese con problemi fisici in questo primissimo scorcio di stagione, di fatto sin qui non si è ancora visto.

A meno di sorprese tipo Cuadrado (la cui duttilità potrebbe però rivelarsi importantissima), potrebbe uscire proprio dal ballottaggio Emre Can-Ramsey l’ultimo escluso di lusso.