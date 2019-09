Svelata la lista Champions dell'Inter: presenti anche Dimarco e Bastoni

Arriva la lista dei giocatori che l'Inter utilizzerà nella prossima Champions: il giovane Esposito inserito nella B.

Sarà una durissima per l', inserita nel girone insieme a , e Slavia Praga. Difficile, ma non impossibile per un team nerazzurro decisamente fiducioso dopo l'arrivo di Conte, Lukaku e Alexis Sanchez.

In vista dell'inizio della fase a gironi previsto per metà settembre, l'Inter ha annunciato la lista dei giocatori che saranno arruolabili per la prima parte della Champions. Il giovane Esposito, che ha ben figurato nel pre-campionato, è stato inserito nella lista B.

Esclusi dalla lista, sia quella A, che quella B, il terzo portiere Berni, nonchè il promettente giovane centrocampista Agoumè.

Per il resto presenti tutti i nuovi acquisti, da Lukaku a Sanchez, passando per Godin, Barella e Biraghi. Presenti anche Bastoni e Dimarco, a sorpresa rimasti in nerazzurro nonostante le varie trattative di calciomercato e pronti a mettere in difficoltà Conte nelle prossime settimane.

L'Inter giocherà la prima gara della nuova Champions League in casa il 17 settembre, contro lo Slavia Praga. La prima trasferta è invece prevista per il 2 ottobre, quando la truppa di Conte volerà a Barcellona per affrontare la favoritissima del girone.

Champions League, la lista dell'Inter:

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

8 Matias Vecino

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

16 Matteo Politano

18 Kwadwo Asamoah

19 Valentino Lazaro

20 Borja Valero

21 Federico Dimarco

23 Nicolò Barella

27 Daniele Padelli

33 Danilo D'Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer