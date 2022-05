Lisci retrocesso col Levante: a condannarlo è il connazionale Ancelotti

Era una missione difficile, ai limite dell'impossibile, e gli stessi tifosi probabilmente sapevano che per conquistare l'obiettivo della salvezza sarebbe servito un miracolo sportivo: alla fine per il Levante si è profilato l'epilogo peggiore, quello della retrocessione dalla Liga in Segunda División.

Il colpo di grazia alle speranze del club di Valencia lo hanno dato i campioni di Spagna del Real Madrid, che al 'Bernabeu' hanno straripato col punteggio di 6-0: stravinta da Carlo Ancelotti la sfida tutta italiana in panchina con Alessio Lisci, tecnico romano nominato a fine novembre in sostituzione dell'esonerato Javier Pereira.

Nessun successo e sette punti nelle prime quindici giornate per il Levante: questa era la situazione ereditata da Lisci che le ha provate tutte per mantenere la categoria, forte di un ruolino fatto di sei vittorie, quattro pareggi e undici ko nelle ventuno apparizioni in panchina nel massimo campionato spagnolo.

A due giornate dal termine, il Levante è così la prima squadra a salutare la Liga: il Cadice quart'ultimo è teoricamente raggiungibile essendo distante sei punti, ma gli scontri diretti a sfavore hanno condannato il Levante alla retrocessione, infliggendo una grossa delusione a Lisci. Serviva un miracolo, ma non è arrivato.