Lirola show col Marsiglia: doppietta e goal decisivo contro il Lorient

L'ex terzino di Sassuolo e Fiorentina, cresciuto nella Juventus, ha segnato due reti in Ligue 1. Ne aveva segnate altrettante in 128 gare di Serie A.

Un pomeriggio così lo sognava da tempo. Pol Lirola, terzino dalle spiccate doti offensive, ma senza il vizio del goal. Soltanto due in 128 presenze in Serie A, tra Sassuolo e Fiorentina. Fino a un sabato pomeriggio di metà aprile, in cui è diventato l’eroe del Marsiglia: doppietta contro il Lorient, compreso il goal decisivo in pieno recupero per vincere 3-2.

Non è mai stato un grande goleador, nonostante la sua propensione molto offensiva. Il classe 1995 spagnolo, cresciuto nell’Espanyol e passato anche nella primavera della Juventus, aveva segnato soltanto 4 reti in oltre 150 partite da professionista. Due in A, uno in Coppa Italia, uno anche in Europa League coi neroverdi.

Lirola in carriera ha giocato tanto a quattro, a volte anche a tre, spesso sulla fascia destra. A Marsiglia, con l’arrivo di Jorge Sampaoli, è diventato il ‘quinto’ di destra, con la possibilità di sganciarsi in avanti e sfruttare le sue doti. Quelle che nel pomeriggio del Vélodrome sono emerse in pieno.

Prima, di freddezza in uno-contro-uno con il portiere all’inizio del secondo tempo, imbeccato da Thauvin. Poi in pieno recupero, nel primo dei tre minuti: con un destro a incrociare dal limite, in diagonale, dopo un momento di indecisione. A coronamento di una partita assolutamente da vincere per l’OM, dopo il ritmo altalenante tenuto negli ultimi mesi.

Doppietta decisiva. I suoi primi due goal 'francesi', dall'arrivo a gennaio. Ci ha messo poco a diventare un protagonista, ora ha iniziato ad essere anche decisivo. Con i goal. Per dimenticare l'Italia e l'esperienza non facile a Firenze. Arrivato in prestito con diritto di riscatto, sta già convincendo.